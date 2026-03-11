logo_ukra

Головна Новини Суспільство Скандали «Погрожують дітям та онукам»: Віктор Орбан поскаржився на тиск з боку українців
НОВИНИ

«Погрожують дітям та онукам»: Віктор Орбан поскаржився на тиск з боку українців

Прем'єр Угорщини стверджує, що його сім'я отримує залякування від українських активістів

11 березня 2026, 21:23
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив про серйозний тиск та залякування, з якими нібито зіткнулася його родина. За словами політика, причиною цього є його політичний курс та ставлення до російсько-української війни.

«Погрожують дітям та онукам»: Віктор Орбан поскаржився на тиск з боку українців

Віктор Орбан

Під час свого виступу угорський лідер зазначив, що хвиля агресії з боку української сторони зачепила його найближче оточення. Він підкреслив, що йдеться не лише про словесну критику в мережі, а про прямі погрози безпеці його рідних.

"Українці погрожують моїй родині, дітям та онукам", — пише Орбан у соцмережах.

«Погрожують дітям та онукам»: Віктор Орбан поскаржився на тиск з боку українців - фото 2

Угорський прем'єр не надав конкретних доказів або деталей щодо того, хто саме стоїть за цими погрозами, проте пов'язав їх із загальною напруженістю у відносинах між Будапештом та Києвом. Нагадаємо, що Угорщина неодноразово блокувала військову допомогу Україні та виступала за негайне припинення вогню без виведення російських військ, що викликає гостру реакцію в українському суспільстві.

Варто зауважити, що подібні заяви часто звучать у контексті внутрішньополітичної боротьби в Угорщині для мобілізації власного електорату навколо постаті "захисника національних інтересів".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Президент України Володимир Зеленський у нещодавньому інтерв’ю ірландському журналісту Кейліну Робертсону різко висловився щодо дій угорського прем’єра Віктора Орбана, звинувативши його у використанні ненависті до України для власної передвиборчої кампанії.

"Він вирішив будувати свою виборчу кампанію на ненависті до України, українців, до мене особисто, до ЄС, до Урсули фон дер Ляйєн. Це його програма виборів. Я вважаю, що угорці — дуже хороший народ, і вони набагато більші, ніж одна людина. Але це залежить від їхнього рішення", — зазначив Зеленський. 



