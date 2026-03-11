«Угрожают детям и внукам»: Виктор Орбан пожаловался на давление со стороны украинцев

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о серьезном давлении и запугивании, с которыми якобы столкнулась его семья. По словам политика, причиной этого является его политический курс и отношение к российско-украинской войне.

Виктор Орбан

Во время своего выступления венгерский лидер отметил, что волна агрессии со стороны украинской стороны затронула его ближайшее окружение. Он подчеркнул, что речь идет не только о словесной критике в сети, но и о прямых угрозах безопасности его родных.

"Украинцы угрожают моей семье, детям и внукам", — пишет Орбан в соцсетях.

Венгерский премьер не предоставил конкретных доказательств или деталей относительно того, кто стоит за этими угрозами, однако связал их с общей напряженностью в отношениях между Будапештом и Киевом. Напомним, что Венгрия не раз блокировала военную помощь Украине и выступала за немедленное прекращение огня без выведения российских войск, что вызывает острую реакцию в украинском обществе.

Следует отметить, что подобные заявления часто звучат в контексте внутриполитической борьбы в Венгрии для мобилизации собственного электората вокруг фигуры защитника национальных интересов.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Президент Украины Владимир Зеленский в недавнем интервью ирландскому журналисту Кейлину Робертсону резко высказался по поводу действий венгерского премьера Виктора Орбана, обвинив его в использовании ненависти к Украине для собственной предвыборной кампании.

"Он решил строить свою избирательную кампанию на ненависти к Украине, украинцам, ко мне лично, в ЕС, в Урсулу фон дер Ляйен. Это его программа выборов. Я считаю, что венгры — очень хороший народ, и они гораздо больше, чем один человек. Но это зависит от их решения", — отметил Зеленский.