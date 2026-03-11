logo

Главная Новости Общество Скандалы «Угрожают детям и внукам»: Виктор Орбан пожаловался на давление со стороны украинцев
commentss НОВОСТИ Все новости

«Угрожают детям и внукам»: Виктор Орбан пожаловался на давление со стороны украинцев

Премьер Венгрии утверждает, что его семья получает устрашение от украинских активистов

11 марта 2026, 21:23
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о серьезном давлении и запугивании, с которыми якобы столкнулась его семья. По словам политика, причиной этого является его политический курс и отношение к российско-украинской войне.

«Угрожают детям и внукам»: Виктор Орбан пожаловался на давление со стороны украинцев

Виктор Орбан

Во время своего выступления венгерский лидер отметил, что волна агрессии со стороны украинской стороны затронула его ближайшее окружение. Он подчеркнул, что речь идет не только о словесной критике в сети, но и о прямых угрозах безопасности его родных.

"Украинцы угрожают моей семье, детям и внукам", — пишет Орбан в соцсетях.

«Угрожают детям и внукам»: Виктор Орбан пожаловался на давление со стороны украинцев - фото 2

Венгерский премьер не предоставил конкретных доказательств или деталей относительно того, кто стоит за этими угрозами, однако связал их с общей напряженностью в отношениях между Будапештом и Киевом. Напомним, что Венгрия не раз блокировала военную помощь Украине и выступала за немедленное прекращение огня без выведения российских войск, что вызывает острую реакцию в украинском обществе.

Следует отметить, что подобные заявления часто звучат в контексте внутриполитической борьбы в Венгрии для мобилизации собственного электората вокруг фигуры защитника национальных интересов.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Президент Украины Владимир Зеленский в недавнем интервью ирландскому журналисту Кейлину Робертсону резко высказался по поводу действий венгерского премьера Виктора Орбана, обвинив его в использовании ненависти к Украине для собственной предвыборной кампании.

"Он решил строить свою избирательную кампанию на ненависти к Украине, украинцам, ко мне лично, в ЕС, в Урсулу фон дер Ляйен. Это его программа выборов. Я считаю, что венгры — очень хороший народ, и они гораздо больше, чем один человек. Но это зависит от их решения", — отметил Зеленский.



