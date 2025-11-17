Орбан порівнює допомогу Україні з ящиком для алкоголіка: надгучні заяви політика

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан різко відреагував на лист президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, у якому йдеться про потребу України у фінансовій підтримці від ЄС у розмірі близько 70 млрд євро наступного року. У документі Єврокомісія перелічила можливі механізми фінансування, однак Будапешт одразу зайняв критичну позицію.

Орбан категорично проти допомоги Україні

У своєму дописі в Х Орбан заявив, що Угорщина не підтримує виділення коштів Києву та фактично закликав партнерів ЄС припинити фінансування. У цьому контексті він використав різку метафору, порівнявши подальшу допомогу Україні з “надсиланням ящика горілки алкоголіку”, натякаючи, що нові транші нібито лише “погіршують ситуацію”.

Скептичні заяви Орбана щодо підтримки України звучать не вперше. Раніше він називав продовження фінансової та військової допомоги “божевіллям” і стверджував, що Україна, на його думку, не зможе перемогти Росію. Угорський прем’єр послідовно блокує європейські рішення, пов’язані з допомогою Києву, створюючи всередині ЄС політичну напругу та ускладнюючи ухвалення пакетів підтримки.

На тлі затяжної війни та підготовки бюджету ЄС на наступний рік позиція Будапешта знову стає одним із ключових факторів, що впливають на рішення про довгострокове фінансування України.

