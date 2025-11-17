Орбан сравнивает помощь Украине с ящиком для алкоголика: сверхгромкие заявления

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан резко отреагировал на письмо президентки Еврокомиссии Урсули фон дер Ляен, в котором говорится о необходимости Украины в финансовой поддержке от ЕС в размере около 70 млрд евро в следующем году. В документе Еврокомиссия перечислила возможные механизмы финансирования, однако Будапешт сразу же занял критическую позицию.

Орбан категорически против помощи Украине

В своем сообщении в Х Орбан заявил, что Венгрия не поддерживает выделение средств Киеву и фактически призвал партнеров ЕС прекратить финансирование. В этом контексте он использовал резкую метафору, сравнив дальнейшую помощь Украине с "отправкой ящика водки алкоголика", намекая, что новые транши якобы только "усугубляют ситуацию".

Скептические заявления Орбана о поддержке Украины звучат не в первый раз. Ранее он называл продолжение финансовой и военной помощи безумием и утверждал, что Украина, по его мнению, не сможет победить Россию. Венгерский премьер последовательно блокирует европейские решения, связанные с помощью Киева, создавая внутри ЕС политическое напряжение и усложняя принятие пакетов поддержки.

На фоне затяжной войны и подготовки бюджета ЕС на следующий год позиция Будапешта снова становится одним из ключевых факторов, влияющих на решение о долгосрочном финансировании Украины.

