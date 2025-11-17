Новий російський пропагандистський фільм: як повʼязаний з Україною

На початку листопада у YouTube з’явився російський фільм "Хорошие соседи", який швидко набув розголосу через фрагменти, що розлетілися соцмережами. У цих епізодах актори проголошують відверто ксенофобські заяви, псевдопатриотичні гасла та конспірологічні теорії про "російську велич". Через хвилю критики та глузування стрічку згодом приховали з відкритого доступу.

Пропагандистський фільм «Хорошие соседи»

Автором фільму є колишня журналістка з Новосибірська Марія Єфремова. Раніше вона знімала локальні документальні проєкти про сибірський бізнес, але останні два роки переключилася на створення "патріотичного кіно", яке вона особисто презентує у російських військових частинах. Єфремова називає свою роботу "фільмом із російським духом" і звинувачує в блокуванні картини "ворожі сили".

Інтерес викликало й те, що стрічку випустила студія Star Media. Це компанія, яка до повномасштабної війни належала українському продюсеру Вадиму Ряшину та активно працювала і на українському, і на російському телеринках. Після 2022 року Star Media зберегла присутність у РФ і тепер бере участь у виробництві пропагандистських проєктів, зокрема таких, як "Хорошие соседи".

За даними російських ЗМІ, у фільмі використано класичні елементи російської пропаганди: демонізацію сусідніх народів, вигадані сюжети про масове "наслідування Росії", образливі штампи щодо іноземців та апеляції до теорій змови.

