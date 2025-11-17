Новый российский пропагандистский фильм: как связан с Украиной

В начале ноября у YouTube появился российский фильм "Хорошие соседи", который быстро получил огласку из-за разлетевшихся соцсетями фрагментов. В этих эпизодах актеры провозглашают откровенно ксенофобские заявления, псевдопатриотические лозунги и конспирологические теории о "русском величии". Через волну критики и издевательства ленту впоследствии скрыли из открытого доступа.

Пропагандистский фильм «Хорошие соседи»

Автором фильма является бывшая журналистка из Новосибирска Мария Ефремова. Ранее она снимала локальные документальные проекты о сибирском бизнесе, но последние два года переключилась на создание патриотического кино, которое она лично презентует в российских воинских частях. Ефремова называет свою работу "фильмом с русским духом" и обвиняет в блокировании картины "вражеские силы".

Интерес вызвало и то, что фильм выпустила студия Star Media. Это компания, до полномасштабной войны принадлежавшая украинскому продюсеру Вадиму Ряшину и активно работавшая и на украинском, и на российском телерынках. После 2022 Star Media сохранила присутствие в РФ и теперь участвует в производстве пропагандистских проектов, в частности таких, как "Хорошие соседи".

По данным российских СМИ, в фильме использованы классические элементы российской пропаганды: демонизация соседних народов, вымышленные сюжеты о массовом "подражании России", оскорбительные штампы в отношении иностранцев и апелляции к теориям заговора.

