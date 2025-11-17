За що сусіди жорстоко побили ветерана з «Азов»

У Винниках Львівської області стався резонансний інцидент: місцеві жителі побили бійця полку “Азов”, який втратив ногу на фронті. Ветеран переїхав до містечка після тяжкого поранення на Запорізькому напрямку, аби проходити лікування поруч із медичними закладами. За інформацією волонтерів, конфлікт виник через те, що сусідів дратував звук від його милиці. Про це повідомляє Obozrevatel.ua.

Побиття ветерана «Азову»

Під час чергової суперечки один із підлітків завдав ветерану удару по голові дерев’яною палицею. Травма виявилася серйозною — лікарям довелося накласти щонайменше чотири шви. Постраждала й дружина військового, яка намагалася втрутитися та зупинити нападників.

Після інциденту на місце прибула поліція. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження та встановлюють усіх учасників побиття. Волонтери та побратими ветерана вже заявили про неприпустимість подібних випадків і наполягають на жорсткій юридичній оцінці дій нападників.

Ситуація викликала широкий суспільний резонанс, адже вона вкотре підняла питання захисту військових, які повертаються з фронту після тяжких поранень і стикаються з агресією замість підтримки.

