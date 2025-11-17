В Винниках Львовской области произошел резонансный инцидент: местные жители избили бойца полка "Азов", потерявшего ногу на фронте. Ветеран переехал в городок после тяжелого ранения в Запорожском направлении, чтобы проходить лечение рядом с медицинскими учреждениями. По информации волонтеров, конфликт возник из-за того, что соседей раздражал звук от его костыля. Об этом сообщает Obozrevatel.ua.

Избиение ветерана «Азов»

Во время очередного спора один из подростков нанес ветерану удар по голове деревянной палкой. Травма оказалась серьезной — врачам пришлось наложить как минимум четыре шва. Пострадала и жена военного, пытавшаяся вмешаться и остановить нападающих.

После инцидента на место прибыла полиция. Правоохранители открыли уголовное производство и устанавливают всех участников избиения. Волонтеры и собратья ветерана уже заявили о недопустимости подобных случаев и настаивают на жесткой юридической оценке действий нападающих.

Ситуация вызвала широкий общественный резонанс, ведь она еще раз подняла вопросы защиты военных, которые возвращаются с фронта после тяжелых ранений и сталкиваются с агрессией вместо поддержки.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в украинском информационном пространстве сегодня ширится утверждение о том, что секретарь СНБО Рустем Умеров якобы уехал за границу и отказывается возвращаться в Украину. Волна спекуляций появилась на фоне заявлений о недостаточности антикоррупционных действий и дискуссий по поводу проверок в оборонном секторе, что усилило информационный шум вокруг темы.

Петр Андрющенко предполагает, что эта информация идет от занимающегося российской пропагандой Анатолия Шария. Центр противодействия дезинформации официально опроверг эти сообщения. В ЦПИ объяснили, что Умеров находится в запланированной официальной командировке — сейчас он работает в США, где проводит серию консультаций и встреч, направленных на усиление международной поддержки Украины. По данным Центра, он остается в постоянном рабочем контакте с руководством государства, выполняет поставленные задачи и принимает участие в решении ключевых вопросов безопасности, обороны и гуманитарной политики.

