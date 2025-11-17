За что соседи жестоко избили ветерана из «Азова»

Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
В Винниках Львовской области произошел резонансный инцидент: местные жители избили бойца полка "Азов", потерявшего ногу на фронте. Ветеран переехал в городок после тяжелого ранения в Запорожском направлении, чтобы проходить лечение рядом с медицинскими учреждениями. По информации волонтеров, конфликт возник из-за того, что соседей раздражал звук от его костыля. Об этом сообщает Obozrevatel.ua.
Избиение ветерана «Азов»
Во время очередного спора один из подростков нанес ветерану удар по голове деревянной палкой. Травма оказалась серьезной — врачам пришлось наложить как минимум четыре шва. Пострадала и жена военного, пытавшаяся вмешаться и остановить нападающих.
После инцидента на место прибыла полиция. Правоохранители открыли уголовное производство и устанавливают всех участников избиения. Волонтеры и собратья ветерана уже заявили о недопустимости подобных случаев и настаивают на жесткой юридической оценке действий нападающих.
Ситуация вызвала широкий общественный резонанс, ведь она еще раз подняла вопросы защиты военных, которые возвращаются с фронта после тяжелых ранений и сталкиваются с агрессией вместо поддержки.