Олімпійська чемпіонка зникла з України й втратила державні виплати — рішення президента вже набрало чинності

Ім’я Яни Клочкової роками було символом українських спортивних перемог, але після 24 лютого 2022 року легендарна плавчиня фактично зникла з публічного життя. Вона не зробила жодної заяви про війну, не висловила підтримки Україні й не з’являлася в українському інформаційному просторі. Тепер держава поставила у цій історії чітку крапку.

Зеленський забрав державну стипендію в Яни Клочкової

Президент України Володимир Зеленський підписав указ №967/2025, яким припинив виплату державної стипендії Яні Клочковій. Документ опубліковано 17 грудня й він стосується чемпіонів і призерів Олімпійських ігор, які втратили реальний зв’язок з Україною.

За інформацією, озвученою публічно, Клочкова проживає разом із родиною на території тимчасово окупованого Криму. Водночас жодної позиції щодо російської агресії вона так і не озвучила. Це мовчання, яке тривало майже три роки, дедалі більше сприймалося суспільством як відсторонення від країни, прапор якої вона колись піднімала на олімпійських п’єдесталах.

Народний депутат і олімпійський чемпіон Жан Беленюк прямо дав зрозуміти: державна стипендія — це не винагорода "за минулі заслуги", а форма підтримки тих, хто залишається частиною країни тут і зараз. Якщо людина фактично не живе в Україні та не демонструє зв’язку з нею, підстав для таких виплат немає.

Державні стипендії для олімпійців прив’язані до прожиткового мінімуму й виплачуються регулярно, тож рішення президента має не лише символічне, а й цілком практичне значення. Це чіткий сигнал: мовчазна нейтральність у час війни більше не сприймається як допустима позиція.

Також цим самим указом державної стипендії позбавили Сергія Бубку — через його бізнес-зв’язки з Росією та співпрацю компанії, пов’язаної з ним, з окупаційними структурами на тимчасово захоплених територіях.

