logo

BTC/USD

87923

ETH/USD

2959.17

USD/UAH

42.25

EUR/UAH

49.47

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Скандалы Олимпийская чемпионка исчезла из Украины и потеряла государственные выплаты — решение президента уже вступило в силу
commentss НОВОСТИ Все новости

Олимпийская чемпионка исчезла из Украины и потеряла государственные выплаты — решение президента уже вступило в силу

Яна Клочкова, которая после начала полномасштабной войны исчезла из публичного пространства и, по данным медиа, живет в оккупированном Крыму, больше не будет получать государственную стипендию.

19 декабря 2025, 13:20
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Проніна Анна

Имя Яны Клочковой годами было символом украинских спортивных побед, но после 24 февраля 2022 года легендарная пловчина фактически исчезла из публичной жизни. Она не сделала никакого заявления о войне, не выразила поддержку Украине и не появлялась в украинском информационном пространстве. Теперь государство поставило в этой истории четкую точку.

Олимпийская чемпионка исчезла из Украины и потеряла государственные выплаты — решение президента уже вступило в силу

Зеленский забрал государственную стипендию у Яны Клочковой

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №967/2025 , которым прекратил выплату государственной стипендии Яне Клочковой. Документ опубликован 17 декабря и касается касается чемпионов и призеров Олимпийских игр, которые потеряли реальную связь с Украиной.

По информации, озвученной публично, Клочкова проживает вместе с семьей на территории временно оккупированного Крыма. В то же время, ни одной позиции относительно российской агрессии она так и не озвучила. Это молчание, продолжавшееся почти три года, все больше воспринималось обществом как отстранение от страны, флаг которой она когда-то поднимала на олимпийских пьедесталах.

Народный депутат и олимпийский чемпион Жан Беленюк прямо дал понять: государственная стипендия – это не вознаграждение "за прошлые заслуги", а форма поддержки тех, кто остается частью страны здесь и сейчас. Если человек фактически не живет в Украине и не демонстрирует связь с ним, оснований для таких выплат нет.

Государственные стипендии для олимпийцев привязаны к прожиточному минимуму и выплачиваются регулярно, поэтому решение президента имеет не только символическое, но и практическое значение. Это четкий сигнал: молчаливая нейтральность во время войны больше не воспринимается как допустимая позиция.

Также этим же указом государственной стипендии был лишен Сергей Бубка — из-за его бизнес-связей с Россией и сотрудничества компании, связанной с ним, с оккупационными структурами на временно захваченных территориях.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал , что Глава Национального банка Украины Андрей Пышный извинился перед ветераном за инцидент в ПриватБанке и объявил о проверке банковских регламентов.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости