Олимпийская чемпионка исчезла из Украины и потеряла государственные выплаты — решение президента уже вступило в силу

Имя Яны Клочковой годами было символом украинских спортивных побед, но после 24 февраля 2022 года легендарная пловчина фактически исчезла из публичной жизни. Она не сделала никакого заявления о войне, не выразила поддержку Украине и не появлялась в украинском информационном пространстве. Теперь государство поставило в этой истории четкую точку.

Зеленский забрал государственную стипендию у Яны Клочковой

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №967/2025 , которым прекратил выплату государственной стипендии Яне Клочковой. Документ опубликован 17 декабря и касается касается чемпионов и призеров Олимпийских игр, которые потеряли реальную связь с Украиной.

По информации, озвученной публично, Клочкова проживает вместе с семьей на территории временно оккупированного Крыма. В то же время, ни одной позиции относительно российской агрессии она так и не озвучила. Это молчание, продолжавшееся почти три года, все больше воспринималось обществом как отстранение от страны, флаг которой она когда-то поднимала на олимпийских пьедесталах.

Народный депутат и олимпийский чемпион Жан Беленюк прямо дал понять: государственная стипендия – это не вознаграждение "за прошлые заслуги", а форма поддержки тех, кто остается частью страны здесь и сейчас. Если человек фактически не живет в Украине и не демонстрирует связь с ним, оснований для таких выплат нет.

Государственные стипендии для олимпийцев привязаны к прожиточному минимуму и выплачиваются регулярно, поэтому решение президента имеет не только символическое, но и практическое значение. Это четкий сигнал: молчаливая нейтральность во время войны больше не воспринимается как допустимая позиция.

Также этим же указом государственной стипендии был лишен Сергей Бубка — из-за его бизнес-связей с Россией и сотрудничества компании, связанной с ним, с оккупационными структурами на временно захваченных территориях.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал , что Глава Национального банка Украины Андрей Пышный извинился перед ветераном за инцидент в ПриватБанке и объявил о проверке банковских регламентов.