Олимпийская чемпионка исчезла из Украины и потеряла государственные выплаты — решение президента уже вступило в силу

Рубрики
МЕНЮ
Проніна Анна
Имя Яны Клочковой годами было символом украинских спортивных побед, но после 24 февраля 2022 года легендарная пловчина фактически исчезла из публичной жизни. Она не сделала никакого заявления о войне, не выразила поддержку Украине и не появлялась в украинском информационном пространстве. Теперь государство поставило в этой истории четкую точку.
Зеленский забрал государственную стипендию у Яны Клочковой
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №967/2025 , которым прекратил выплату государственной стипендии Яне Клочковой. Документ опубликован 17 декабря и касается касается чемпионов и призеров Олимпийских игр, которые потеряли реальную связь с Украиной.
По информации, озвученной публично, Клочкова проживает вместе с семьей на территории временно оккупированного Крыма. В то же время, ни одной позиции относительно российской агрессии она так и не озвучила. Это молчание, продолжавшееся почти три года, все больше воспринималось обществом как отстранение от страны, флаг которой она когда-то поднимала на олимпийских пьедесталах.
Народный депутат и олимпийский чемпион Жан Беленюк прямо дал понять: государственная стипендия – это не вознаграждение "за прошлые заслуги", а форма поддержки тех, кто остается частью страны здесь и сейчас. Если человек фактически не живет в Украине и не демонстрирует связь с ним, оснований для таких выплат нет.
Государственные стипендии для олимпийцев привязаны к прожиточному минимуму и выплачиваются регулярно, поэтому решение президента имеет не только символическое, но и практическое значение. Это четкий сигнал: молчаливая нейтральность во время войны больше не воспринимается как допустимая позиция.
Также этим же указом государственной стипендии был лишен Сергей Бубка — из-за его бизнес-связей с Россией и сотрудничества компании, связанной с ним, с оккупационными структурами на временно захваченных территориях.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал , что Глава Национального банка Украины Андрей Пышный извинился перед ветераном за инцидент в ПриватБанке и объявил о проверке банковских регламентов.