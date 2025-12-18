logo_ukra

BTC/USD

84507

ETH/USD

2783.05

USD/UAH

42.34

EUR/UAH

49.59

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Скандали Чим закінчився скандал у ПриватБанку
commentss НОВИНИ Всі новини

Чим закінчився скандал у ПриватБанку

Голова Національного банку України Андрій Пишний вибачився перед ветераном за інцидент у ПриватБанку та оголосив про перевірку банківських регламентів

18 грудня 2025, 22:31
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Голова Національного банку України Андрій Пишний повідомив, що особисто вибачився перед українським ветераном Русланом за ситуацію, яка сталася у відділенні ПриватБанку в Києві. За його словами, цей випадок засвідчив необхідність системних змін у банківських процедурах.

Чим закінчився скандал у ПриватБанку

Скандал у ПриватБанку за участю ветерана війни

Пишний заявив, що Національний банк разом із командою проведе повний аудит чинних банківських регламентів, наглядових протоколів і методологій. Також планується перегляд регуляторних вимог, щоб вони були не лише формальними, а й людяними та інклюзивними.

Особливу увагу, за словами голови НБУ, приділять потребам військових, ветеранів та людей з інвалідністю, аби подібні ситуації не повторювалися в майбутньому.

Інцидент стався з 20-річним українським військовослужбовцем Русланом, який унаслідок бойових дій втратив усі кінцівки. Під час звернення до відділення ПриватБанку в Києві він не зміг отримати нову банківську картку. Працівник банку відмовив у її видачі, наполягаючи на обов’язковій фотоідентифікації з карткою в руках, та запропонував оформити картку на іншу особу за довіреністю.

Цей випадок викликав широкий суспільний резонанс і хвилю критики на адресу банку та регулятора. Після розголосу ситуацію публічно прокоментував голова НБУ, визнавши необхідність змін у підходах до обслуговування клієнтів із особливими потребами.

У Національному банку наголошують, що результати аудиту мають стати основою для оновлення правил і стандартів роботи банківської системи з урахуванням реальних життєвих обставин клієнтів.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що швейцарський суд уперше в історії країни виніс обвинувальний вирок громадянину за участь у війні на боці України. Про це повідомляє швейцарський суспільний мовник SRF.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=25577494798549249&set=a.118201031571976&type=3
Теги:

Новини

Всі новини