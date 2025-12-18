Чем закончился скандал в ПриватБанке

Глава Национального банка Украины Андрей Пышный сообщил, что лично извинился перед украинским ветераном Русланом за ситуацию, которая произошла в отделении ПриватБанка в Киеве. По его словам, этот случай показал необходимость системных изменений в банковских процедурах.

Скандал в ПриватБанке с участием ветерана войны

Пышный заявил, что Национальный банк вместе с командой проведет полный аудит действующих банковских регламентов, надзорных протоколов и методологий. Также планируется пересмотр регуляторных требований, чтобы они были не только формальными, но и человечными и инклюзивными.

Особое внимание, по словам главы НБУ, уделят потребностям военных, ветеранов и людей с инвалидностью, чтобы подобные ситуации не повторялись в будущем.

Инцидент произошел с 20-летним украинским военнослужащим Русланом, который в результате боевых действий потерял все конечности. Во время обращения в отделение ПриватБанка в Киеве он не смог получить новую банковскую карту. Работник банка отказал в ее выдаче, настаивая на обязательной фотоидентификации с картой в руках, и предложил оформить карту на другое лицо по доверенности.

Этот случай вызвал широкий общественный резонанс и волну критики в адрес банка и регулятора. После огласки ситуацию публично прокомментировал глава НБУ, признав необходимость изменений в подходах к обслуживанию клиентов с особыми потребностями.

В Национальном банке отмечают, что результаты аудита должны стать основой обновления правил и стандартов работы банковской системы с учетом реальных жизненных обстоятельств клиентов.

