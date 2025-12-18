У Швейцарії вперше засудили громадянина за участь у війні в Україні

Швейцарський суд уперше в історії країни виніс обвинувальний вирок громадянину за участь у війні на боці України. Про це повідомляє швейцарський суспільний мовник SRF.

Суд в Швейцарії через службу в ЗСУ

Засудженим став 49-річний громадянин Швейцарії на ім’я Аві. Суд призначив йому 18 місяців умовного позбавлення волі з випробувальним терміном чотири роки.

Суд визнав, що чоловік порушив швейцарське законодавство, яке забороняє громадянам країни проходити службу в іноземних арміях. За даними слідства, Аві воював проти Росії у складі Збройних сил України, виконуючи обов’язки снайпера.

Під час оголошення вироку суд зазначив, що сам обвинувачений фактично підтвердив свою участь у бойових діях. Зокрема, доказами стали його інтерв’ю телеканалу SRF у 2023 році, а також публікації в Instagram, де він розповідав про службу в Україні.

На судове засідання Аві не з’явився. За інформацією суду, він нині проживає в Ізраїлі та має подвійне громадянство.

Вирок ще не набув чинності та може бути оскаржений у встановленому законом порядку. Випробувальний термін тривалістю чотири роки означає, що у разі повторного порушення закону засуджений буде зобов’язаний відбути призначене раніше покарання та може отримати новий вирок.

