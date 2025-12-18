В Швейцарии впервые осудили гражданина за участие в войне в Украине

Рубрики
Швейцарский суд впервые в истории страны вынес обвинительный приговор за участие в войне на стороне Украины. Об этом сообщает швейцарский общественный вещатель SRF.
Суд в Швейцарии из-за службы в ВСУ
Осужденным стал 49-летний гражданин Швейцарии по имени Ави. Суд назначил ему 18 месяцев условного лишения свободы с испытательным сроком на четыре года.
Суд признал, что мужчина нарушил швейцарское законодательство, запрещающее гражданам страны проходить службу в иностранных армиях. По данным следствия, Ави воевал против России в составе Вооруженных сил Украины, исполняя обязанности снайпера.
В ходе оглашения приговора суд отметил, что сам обвиняемый фактически подтвердил свое участие в боевых действиях. В частности, доказательствами стали интервью телеканала SRF в 2023 году, а также публикации в Instagram, где он рассказывал о службе в Украине.
На судебное заседание Ави не явился. По информации суда, он проживает в Израиле и имеет двойное гражданство.
Приговор еще не вступил в силу и может быть оспорен в установленном законом порядке. Испытательный срок продолжительностью в четыре года означает, что в случае повторного нарушения закона осужденный будет обязан отбыть назначенное ранее наказание и может получить новый приговор.