Офіс Генпрокурора оскаржує закриття справи про відмивання коштів для нелегальних казино, в якій фігурує співвласниця «Айбокс банку» Шевцова

Касаційний кримінальний суд розгляне касаційну скаргу Офісу Генерального прокурора на рішення про закриття кримінального провадження про відмивання коштів відносно Альони Шевцової та її спільниць Зої Нестеровської й Ірини Циганок. Наразі матеріали справи 752/15954/25 передано для доповіді судді Наталії Білик.

Офіс Генпрокурора оскаржує закриття справи, в якій фігурує співвласниця «Айбокс банку» Шевцова

Йдеться про звинувачення Шевцової, Циганок та Нестеровської у легалізації коштів з використанням "міскодингу" при гемблінгу. Гравці поповнювали свої ігрові акаунти через мережу терміналів iBox. Але призначення платежа, яке вони вказували, не відповідало дійсності.

На квитанціях та у електронних документах ці платежі значилися як оплата мобільного зв'язку чи комунальних послуг. Насправді ж гроші надходили на рахунки 20 компаній, відкритих в АйбоксБанку, і пов'язаних із нелегальними казино. Надалі гравці нелегальних онлайн-казино зараховували гроші на реквізити цих компаній для поповнення своїх ігрових акаунтів.

Впродовж довгого часу такі фінансові транзакції не викликали підозри. Тому, за оцінками БЕБ, Шевцова та її посібниці змогли "відмити" біля 5 мільярдів гривень.

Оскільки підозрювані переховувалися закордоном, Личаківський районний суд Львова дозволив застосувати процедуру спеціального досудового розслідування. Раніше така процедура в Україні застосовувалась до Медведчука, Деркача, Грановського та інших підозрюваних у корупції чи державній зраді, а також до представників влади країни-агресора.

Після завершення досудового розслідування, вже під час розгляду матеріалів у підготовчому засіданні суду першої інстанції адвокати Шевцової подали клопотання про закриття кримінального провадження, яке було задоволене суддею Вдовиченко.

“Все як завжди. ФОПа штрафують по закону за одруківку в чеку, а того, хто вкрав мільярди — по закону ж відпускають. Але крапку ставити рано. Сподіваюсь на справедливий вирок. Щоб кожен, хто бере участь в тіньових схемах на мільйони чи навіть мільярди, чітко розумів: за злочином слідує покарання”, — прокоментував тоді цей судовий процес нардеп Гетманцев.

Згодом Київський апеляційний суд також ухвалив рішення про закриття кримінальної справи через завершення строків досудового розслідування. Але ОГП оскаржило рішення до касаційної інстанції.

Нагадаємо, раніше журналістка Любов Величко, яка висвітлювала судові засідання у справі Айбокс банку, заявила про тиск із боку адвокатів Шевцової, які вимагали видалити фото- і відеоматеріали з відкритого суду. Величко вважає ці дії спробою залякати її та обмежити право на висвітлення судових процесів.

Окрім того, РБК-Україна звернулося до Національної поліції із заявою про факт перешкоджання професійній діяльності журналістів та дискредитацію медіа зі сторони IboxBank та компанії LeoGaming.

Також про цілеспрямований інформаційний тиск та перешкоджання професійній журналістській діяльності заявила редакція "Коментарі".