Офис Генпрокурора оспаривает закрытие дела об отмывании средств для нелегальных казино, в котором фигурирует совладелица «Айбокс банка» Шевцова

Кассационный уголовный суд рассмотрит кассационную жалобу Офиса Генерального прокурора на решение о закрытии уголовного производства об отмывании средств в отношении Алены Шевцовой и ее сообщниц Зои Нестеровской и Ирины Цыганок. Сейчас материалы дела 752/15954/25 переданы для доклада судьи Натальи Билык.

Офис Генпрокурора оспаривает закрытие дела, в котором фигурирует совладелица «Айбокс банка» Шевцова

Речь идет об обвинениях Шевцовой, Цыганок и Нестеровской в легализации средств с использованием "мискодинга" при гемблинге. Игроки пополняли свои игровые аккаунты через сеть терминалов iBox. Но назначение платежа, которое они указывали, не соответствовало действительности.

На квитанциях и электронных документах эти платежи числились как оплата мобильной связи или коммунальных услуг. На самом же деле деньги поступали на счета 20 компаний, открытых в АйбоксБанке, и связанных с нелегальными казино. В дальнейшем игроки нелегальных онлайн-казино засчитывали деньги на реквизиты этих компаний для пополнения своих игровых аккаунтов.

Долгое время такие финансовые транзакции не вызывали подозрения. Поэтому, по оценкам БЭБ, Шевцова и ее пособницы смогли "отмыть" около 5 миллиардов гривен.

Поскольку подозреваемые скрывались за границей, Лычаковский районный суд Львова разрешил применить процедуру специального досудебного расследования. Ранее такая процедура в Украине применялась к Медведчуку, Деркачу, Грановскому и другим подозреваемым в коррупции или государственной измене, а также к представителям власти страны-агрессора.

После завершения досудебного расследования уже во время рассмотрения материалов в подготовительном заседании суда первой инстанции адвокаты Шевцовой подали ходатайство о закрытии уголовного производства, которое было удовлетворено судьей Вдовиченко.

"Все как всегда. ФЛП штрафуют по закону за опечатку в чеке, а того, кто украл миллиарды — по закону же отпускают. Но точку ставить рано. Надеюсь на справедливый приговор. Чтобы каждый, кто участвует в теневых схемах на миллионы или даже миллиарды, четко понимал: за преступлением следует наказание”, — прокомментировал этот судебный процесс нардеп Гетманцев.

Впоследствии Киевский апелляционный суд также принял решение о закрытии уголовного дела по истечении сроков досудебного расследования. Но ОГП оспорило решение в кассационную инстанцию.

Напомним, ранее журналистка Любовь Величко, освещавшая судебные заседания по делу Айбокс банка, заявила о давлении со стороны адвокатов Шевцовой, требовавших удалить фото- и видеоматериалы из открытого суда. Величко считает эти действия попыткой запугать ее и ограничить право на освещение судебных процессов.

Кроме того, РБК-Украина обратилась в Национальную полицию с заявлением о факте препятствования профессиональной деятельности журналистов и дискредитации медиа со стороны IboxBank и компании LeoGaming.

Также о целенаправленном информационном давлении и препятствии профессиональной журналистской деятельности заявила редакция "Комментарии" .