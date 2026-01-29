Одіозний олігарх залишається за ґратами: суд додав Коломойському ще 2 місяці СІЗО

Український бізнесмен та олігарх Ігор Коломойський залишиться під вартою – Печерський районний суд Києва ухвалив продовжити термін його тримання в СІЗО до 25 березня 2026 року. Адвокатські клопотання про зміну запобіжного заходу на більш м’який залишили без задоволення. Копія відповідної ухвали є у розпорядженні редакції, пишуть "Українські новини".

Фото: з відкритих джерел

Рішення суду виглядає цілком обґрунтованим, якщо враховувати тяжкість пред’явлених Коломойському обвинувачень. Йдеться, зокрема, про підозру у замовному вбивстві юриста, а також про масштабні фінансові злочини. Коломойському інкримінують привласнення десятків мільярдів гривень з "ПриватБанку", що підтвердив Високий суд Англії, а також незаконне заволодіння понад 3,3 млрд грн "Укрнафти" та "Укртатнафти".

Крім того, у США Коломойського розшукують у зв’язку з купівлею нерухомості та металургійних підприємств на кошти, викрадені з українського банку. За оцінкою експерта з політики Олега Постернака, олігарх нещодавно здійснив низку гучних заяв, які мали на меті уникнути відповідальності та привернути увагу громадськості. Більшість його висловлювань суперечать інтересам України і активно використовуються російськими пропагандистськими каналами.

"Людина, яка за даними численних кримінальних проваджень протягом багатьох років привласнювала кошти українців на десятки мільярдів гривень, нині запрошує журналістів для публічних заяв. Однак єдиною прийнятною заявою для нього мала б стати явка з повинною та вибачення перед українським народом за завдану шкоду", – зазначив Постернак.

Він підкреслив, що суспільство очікує від Коломойського відповідальності та щирого каяття, а не чергових гучних заяв.

Як вже писали "Коментарі", розгляд справи щодо Ігоря Коломойського знову було відкладено через подання клопотання про колегіальний розгляд. Про це повідомив адвокат Олег Пушкар, коментуючи ситуацію навколо чергового зірваного засідання.