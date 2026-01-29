logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

42.77

EUR/UAH

51.23

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Скандали Одіозний олігарх залишається за ґратами: суд додав Коломойському ще 2 місяці СІЗО
commentss НОВИНИ Всі новини

Одіозний олігарх залишається за ґратами: суд додав Коломойському ще 2 місяці СІЗО

Рішення суду виглядає цілком обґрунтованим, враховуючи серйозність обвинувачень проти Коломойського

29 січня 2026, 14:20
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Український бізнесмен та олігарх Ігор Коломойський залишиться під вартою – Печерський районний суд Києва ухвалив продовжити термін його тримання в СІЗО до 25 березня 2026 року. Адвокатські клопотання про зміну запобіжного заходу на більш м’який залишили без задоволення. Копія відповідної ухвали є у розпорядженні редакції, пишуть "Українські новини".

Одіозний олігарх залишається за ґратами: суд додав Коломойському ще 2 місяці СІЗО

Фото: з відкритих джерел

Рішення суду виглядає цілком обґрунтованим, якщо враховувати тяжкість пред’явлених Коломойському обвинувачень. Йдеться, зокрема, про підозру у замовному вбивстві юриста, а також про масштабні фінансові злочини. Коломойському інкримінують привласнення десятків мільярдів гривень з "ПриватБанку", що підтвердив Високий суд Англії, а також незаконне заволодіння понад 3,3 млрд грн "Укрнафти" та "Укртатнафти". 

Крім того, у США Коломойського розшукують у зв’язку з купівлею нерухомості та металургійних підприємств на кошти, викрадені з українського банку. За оцінкою експерта з політики Олега Постернака, олігарх нещодавно здійснив низку гучних заяв, які мали на меті уникнути відповідальності та привернути увагу громадськості. Більшість його висловлювань суперечать інтересам України і активно використовуються російськими пропагандистськими каналами.

"Людина, яка за даними численних кримінальних проваджень протягом багатьох років привласнювала кошти українців на десятки мільярдів гривень, нині запрошує журналістів для публічних заяв. Однак єдиною прийнятною заявою для нього мала б стати явка з повинною та вибачення перед українським народом за завдану шкоду", – зазначив Постернак. 

Він підкреслив, що суспільство очікує від Коломойського відповідальності та щирого каяття, а не чергових гучних заяв.

Як вже писали "Коментарі", розгляд справи щодо Ігоря Коломойського знову було відкладено через подання клопотання про колегіальний розгляд. Про це повідомив адвокат Олег Пушкар, коментуючи ситуацію навколо чергового зірваного засідання.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://ukranews.com/ua/news/1131318-vbyvstvo-ta-milyardni-kradizhky-sud-ne-vypustyv-kolomojskogo-iz-sizo-ta-prodovzhyv-trymannya-pid
Теги:

Новини

Всі новини