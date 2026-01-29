Одиозный олигарх остается за решеткой: суд добавил Коломойскому еще 2 месяца СИЗО

Украинский бизнесмен и олигарх Игорь Коломойский останется под стражей – Печерский районный суд Киева принял продлить срок его содержания в СИЗО до 25 марта 2026 года. Адвокатские ходатайства об изменении меры пресечения на более мягкое оставили без удовольствия. Копия соответствующего определения есть в распоряжении редакции, пишут "Українські новини".

Фото: из открытых источников

Решение суда выглядит вполне обоснованным, если учитывать тяжесть предъявленных обвинений Коломойскому. Речь идет, в частности, о подозрении в заказном убийстве юриста, а также о масштабных финансовых преступлениях. Коломойскому инкриминируют присвоение десятков миллиардов гривен из "ПриватБанка", что подтвердил Высокий суд Англии, а также незаконное завладение свыше 3,3 млрд грн "Укрнафты" и "Укртатнафты".

Кроме того, в США Коломойский разыскивается в связи с покупкой недвижимости и металлургических предприятий на средства, похищенные из украинского банка. По оценке эксперта по политике Олега Постернака, олигарх недавно осуществил ряд громких заявлений, которые имели целью избежать ответственности и привлечь внимание общественности. Большинство его высказываний противоречат интересам Украины и активно используются российскими пропагандистскими каналами.

"Человек, который по данным многочисленных уголовных производств на протяжении многих лет присваивал средства украинцев на десятки миллиардов гривен, сейчас приглашает журналистов для публичных заявлений. Однако единственным приемлемым заявлением для него должна стать явка с повинной и извинения перед украинским народом за причиненный вред", – отметил Постернак.

Он подчеркнул, что общество ожидает от Коломойского ответственности и искреннего раскаяния, а не очередных громких заявлений.

Как уже писали "Комментарии", рассмотрение дела в отношении Игоря Коломойского снова было отложено из-за ходатайства о коллегиальном рассмотрении. Об этом сообщил адвокат Олег Пушкарь, комментируя ситуацию вокруг очередного сорванного заседания.