Очільник МОЗ відповів Железняку на закиди про «магічні ритуали» перед призначенням
Очільник МОЗ відповів Железняку на закиди про «магічні ритуали» перед призначенням

«Інформація у ЗМІ спотворена, тому що я — Телець»: міністр Ляшко прокоментував чутки про астрологічні консультації Єрмака

15 травня 2026, 14:57
Недилько Ксения

Керівник Міністерства охорони здоров'я Віктор Ляшко емоційно відреагував на поширені у медіапросторі чутки щодо того, нібито керівник Офісу Президента Андрій Єрмак проводив консультації з астрологами перед кадровими призначеннями в уряді. Під час засідання парламенту народний депутат Ярослав Железняк поцікавився у міністра, чи розмовляв із ним глава ОП про ймовірне "ворожіння" та чи висувалися вимоги пройти певні "магічні ритуали".

У відповідь на це урядовець чітко підкреслив, що його легітимність на посаді базується винятково на рішенні українського парламенту, а не на волі третіх осіб. Очільник відомства нагадав народним обранцям події минулих років: "У травні 2021 року, 20 травня, у цій залі я виступав перед вами, зачитував програму дій і 262 голосами ви призначили мене міністром охорони здоров'я".

Коментуючи публікації у пресі, Ляшко назвав поширені дані повністю "спотвореними" та навів несподіваний аргумент на свій захист. Він зауважив, що насправді за знаком зодіаку є Тельцем, а не представником того знака, який згадувався у журналістських матеріалах. З огляду на це міністр закликав народних депутатів "залишити такі маніпуляції за межами парламентських залів". Окремо урядовець поділився власним рецептом протидії стресу, додавши, що задля підтримки належного фізичного та ментального стану він віддає перевагу регулярним спортивним тренуванням, а не містиці.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що журналісти проєкту розслідувань "Схеми" від "Радіо Свобода" встановили особу жінки, яка фігурує у матеріалах Спеціалізованої антикорупційної прокуратури як неформальна консультантка колишнього очільника Офісу Президента Андрія Єрмака.



