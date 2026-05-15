Глава Минздрава ответил Железняку на упреки о «магических ритуалах» перед назначением

Руководитель Министерства здравоохранения Виктор Ляшко эмоционально отреагировал на распространенные в медиапространстве слухи о том, что руководитель Офиса Президента Андрей Ермак проводил консультации с астрологами перед кадровыми назначениями в правительстве. Во время заседания парламента народный депутат Ярослав Железняк поинтересовался у министра, разговаривал ли с ним глава ОП о вероятном "гадании" и выдвигались ли требования пройти определенные "магические ритуалы".

В ответ на это чиновник четко подчеркнул, что его легитимность в должности базируется исключительно на решении украинского парламента, а не на воле третьих лиц. Глава ведомства напомнил народным избранникам события прошлых лет: "В мае 2021 года, 20 мая, в этом зале я выступал перед вами, зачитывал программу действий и 262 голосами вы назначили меня министром здравоохранения".

Комментируя публикации в прессе, Ляшко назвал распространенные данные полностью искаженными и привел неожиданный аргумент в свою защиту. Он отметил, что на самом деле по знаку зодиака является Тельцом, а не представителем того знака, который упоминался в журналистских материалах. Учитывая это, министр призвал народных депутатов "оставить такие манипуляции за пределами парламентских залов". Отдельно чиновник поделился собственным рецептом противодействия стрессу, добавив, что для поддержания должного физического и ментального состояния он предпочитает регулярные спортивные тренировки, а не мистику.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что журналисты проекта расследований "Схемы" от "Радио Свобода" установили личность женщины, фигурирующей в материалах Специализированной антикоррупционной прокуратуры как неформальная консультантка бывшего главы Офиса Президента Андрея Ермака.