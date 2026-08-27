Обмеження на майно, авто та банки: у Раді можуть запровадити нові важелі впливу на мобілізацію

В Україні планують значно посилити обмеження для громадян, які ігнорують мобілізаційне законодавство або порушують військову дисципліну. Зокрема, йдеться про чоловіків, які уникають візитів до ТЦК від початку повномасштабного вторгнення, а також про бійців, які здійснили самовільне залишення частини (СЗЧ). Про такі ініціативи в ефірі телеканалу "Еспресо" розповів народний депутат України, член профільного Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко.

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"Нам треба щось зробити, аби зменшити цей розрив", — зазначив парламентар, порівнюючи тих, хто захищає країну, та тих, хто ховається.

За його словами, розв'язання проблеми вимагає нових підходів, які базуватимуться на пропозиціях попереднього очільника оборонного відомства. Політик наголосив, що мова йде про створення таких умов, за яких порушники просто не зможуть вести звичний спосіб життя в соціумі.

Замість жорстких примусових дій на вулицях, законодавці розглядають запровадження економічних та адміністративних санкцій.

"Є думка прийняти відповідні зміни, як-то кажуть, зробити некомфортне життя з точки зору користування тими або іншими послугами, які надає держава", — деталізував механізм впливу Олександр Федієнко.

Нардеп уточнив, що в рамках цієї концепції громадянам, які уникають обов'язку, можуть заблокувати можливість проведення операцій купівлі-продажу майна, користування банківськими сервісами та керування автомобілями. Депутат окремо акцентував, що є противником силових методів, вибивання дверей чи примусового утримання, оскільки правові обмеження є значно ефективнішими.

Головним стимулом для таких реформ є вимога українського суспільства щодо забезпечення рівності перед законом під час воєнного стану.

"Суспільство має відповідний запит на справедливу мобілізацію", — резюмував представник оборонного комітету.

Водночас він закликав відверто подивитися на реальність, у якій певний відсоток населення свідомо відмовляється виконувати свій конституційний обов'язок. Парламентар підсумував, що у ситуації, коли люди просто не хочуть воювати, державні інституції зобов’язані вмикати дієві важелі контролю, оскільки першочерговим завданням влади є збереження безпеки та суверенітету України загалом.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що українське підприємництво опинилося у пастці між фіскальним тиском з боку держави та щоденною загрозою фізичного знищення через бойові дії. Народний депутат та лідер об'єднання "Розумна політика" Дмитро Разумков різко розкритикував поточний економічний курс уряду, звинувативши керівництво країни у відсутності реальної допомоги прифронтовій та постраждалій інфраструктурі.