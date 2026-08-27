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Ограничения на имущество, авто и банки: в Раде могут ввести новые рычаги влияния на мобилизацию

«Некомфортная жизнь» для нарушителей: в Раде предлагают заблокировать госуслуги для уклонистов и военных в СЗЧ

27 августа 2026, 13:37
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Недилько Ксения

В Украине планируется значительно усилить ограничения для граждан, которые игнорируют мобилизационное законодательство или нарушают военную дисциплину. В частности, речь идет о мужчинах, избегающих визитов в ТЦК с начала полномасштабного вторжения, а также о бойцах, совершивших самовольное оставление части (СЗЧ). О таких инициативах в эфире телеканала "Эспрессо" рассказал народный депутат Украины, член профильного Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Федиенко.

Ограничения на имущество, авто и банки: в Раде могут ввести новые рычаги влияния на мобилизацию

Иллюстративное фото

"Нам нужно что-то сделать, чтобы уменьшить этот разрыв", — отметил парламентарий, сравнивая тех, кто защищает страну и скрывающихся.

По его словам, решение проблемы требует новых подходов, основанных на предложениях предыдущего главы оборонного ведомства. Политик подчеркнул, что речь идет о создании таких условий, в которых нарушители просто не смогут вести привычный образ жизни в социуме.

Вместо жестких принудительных действий на улицах законодатели рассматривают введение экономических и административных санкций.

"Есть мнение принять соответствующие изменения, как говорится, сделать некомфортную жизнь с точки зрения пользования теми или иными услугами, оказываемыми государством", — детализировал механизм влияния Александр Федиенко.

Нардеп уточнил, что в рамках этой концепции избегающим обязанности гражданам могут заблокировать возможность проведения операций купли-продажи имущества, пользования банковскими сервисами и управления автомобилями. Депутат отдельно акцентировал, что является противником силовых методов, выбивания дверей или принудительного задержания, поскольку правовые ограничения значительно эффективнее.

Главным стимулом для таких реформ является требование украинского общества по обеспечению равенства перед законом во время военного положения.

"У общества есть соответствующий запрос на справедливую мобилизацию", — резюмировал представитель оборонного комитета.

В то же время, он призвал откровенно посмотреть на реальность, в которой определенный процент населения сознательно отказывается выполнять свой конституционный долг. Парламентарий подытожил, что в ситуации, когда люди просто не хотят воевать, государственные институты обязаны включать действенные рычаги контроля, поскольку первоочередной задачей власти является сохранение безопасности и суверенитета Украины в целом.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что украинское предпринимательство оказалось в ловушке между фискальным давлением со стороны государства и ежедневной угрозой физического уничтожения из-за боевых действий. Народный депутат и лидер объединения "Разумная политика" Дмитрий Разумков подверг резкой критике текущий экономический курс правительства, обвинив руководство страны в отсутствии реальной помощи прифронтовой и пострадавшей инфраструктуре.



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