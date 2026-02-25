Під час засідання Ради Безпеки ООН 24 лютого відбулася гостра суперечка між заступницею міністра закордонних справ України Мар’яною Бецою та постійним представником РФ Василем Небензею. Російський дипломат намагався апелювати до свого коріння, заявивши:

Небензя згадав, що він українець: як його поставили на місце в Радбезі ООН

"Якщо формально, я українець. Мій батько — гордий українець. І моя мати теж. Щиріше за вас, пані Беца".

Мар’яна Беца у своїй промові категорично відкинула ці твердження та наголосила на фундаментальній різниці між державами. Вона підкреслила, що Україна та Росія ніколи не були "одним народом".

"По-перше, пане Небензя, ви не українець, і не претендуйте на це. По-друге, ми ніколи не були однією нацією з Росією і ніколи не будемо однією нацією з Росією", — заявила заступниця міністра.

Представниця України також провела чітку межу між політичними системами обох країн, назвавши заяву російського делегата "яскравим прикладом маніпуляцій, дезінформації та російської пропаганди".

"Україна — демократична, вільна європейська країна, тоді як Росія — агресивна держава, яка здійснює агресію, тероризм, воєнні злочини та злочини проти людяності, а також геноцид", — додала Беца.

Цей виступ став черговим спростуванням російських наративів про "спільну історію" на найвищому міжнародному рівні.

