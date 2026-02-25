В ходе заседания Совета Безопасности ООН 24 февраля произошел острый спор между заместителем министра иностранных дел Украины Марьяной Бецой и постоянным представителем РФ Василием Небензей. Российский дипломат пытался апеллировать к своим корням, заявив:

Небензя вспомнил, что он украинец: как его поставили на место в Совбезе ООН

"Если формально, я украинец. Мой отец – гордый украинец. И моя мать тоже. Искреннее вас, госпожа Беца".

Марьяна Беца в своей речи категорически отвергла эти утверждения и отметила фундаментальную разницу между государствами. Она подчеркнула, что Украина и Россия никогда не были одним народом.

"Во-первых, господин Небензя, вы не украинец и не претендуйте на это. Во-вторых, мы никогда не были одной нацией с Россией, и никогда не будем одной нацией с Россией", — заявила замминистра.

Представительница Украины также провела четкую границу между политическими системами обеих стран, назвав заявление российского делегата "ярким примером манипуляций, дезинформации и российской пропаганды".

"Украина – демократическая, свободная европейская страна, тогда как Россия – агрессивное государство, совершающее агрессию, терроризм, военные преступления и преступления против человечности, а также геноцид", – добавила Беца.

Это выступление стало очередным опровержением российских нарративов о "общей истории" на самом высоком международном уровне.

