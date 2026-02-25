logo_ukra

У Кремлі назвали умову, за якої можлива тристороння зустріч Путіна, Трампа та Зеленського
У Кремлі назвали умову, за якої можлива тристороння зустріч Путіна, Трампа та Зеленського

Пєсков нагадав про запрошення Зеленського до Москви: «Путін завжди тримає своє слово»

25 лютого 2026, 18:55
Автор:
Недилько Ксения

Речник президента РФ Дмитро Пєсков в інтерв'ю російському журналісту Павлу Зарубіну окреслив умови, за яких можливі прямі переговори лідерів України, США та Росії. За його словами, саміт у форматі Путін — Трамп — Зеленський наразі не є актуальним для обговорень.

У Кремлі назвали умову, за якої можлива тристороння зустріч Путіна, Трампа та Зеленського

У Кремлі назвали умову, за якої можлива тристороння зустріч Путіна, Трампа та Зеленського

"Путіну, Трампу і Зеленському має сенс особисто зустрічатися в тристоронньому форматі тільки для фіналізації домовленостей", — підкреслив представник Кремля.

Пєсков також зазначив, що перспектива двосторонньої зустрічі президентів України та Росії наразі виглядає сумнівною. На думку російської сторони, "сенс зустрічі Путіна і Зеленського під питанням, поки Київ зберігає нинішні переговорні позиції".

Водночас у Кремлі нагадали про давню пропозицію російського диктатора щодо візиту українського президента до столиці РФ.

"Пропозиція Зеленському приїхати в Москву залишається в силі, "Путін завжди тримає своє слово"", — наголосив Пєсков.

Наразі офіційний Київ не змінював своєї позиції щодо неможливості переговорів на умовах країни-агресора, а тристоронній формат із залученням Дональда Трампа залишається предметом дискусій у міжнародних медіа.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Президент України Володимир Зеленський під час пресконференції за підсумками саміту Україна — країни Північної Європи та Балтії прокоментував інформацію про наміри США завершити війну до 4 липня. Глава держави зазначив, що Україна солідарна з бажанням якнайшвидшого досягнення миру.                                                                                                                          



