Спикер президента РФ Дмитрий Песков в интервью российскому журналисту Павлу Зарубину очертил условия, при которых возможны прямые переговоры лидеров Украины, США и России. По его словам, саммит в формате Путин — Трамп — Зеленский пока не актуален для обсуждений.

В Кремле назвали условие, при котором возможна трехсторонняя встреча Путина, Трампа и Зеленского

"Путину, Трампу и Зеленскому имеет смысл лично встречаться в трехстороннем формате только для финализации договоренностей", — подчеркнул представитель Кремля.

Песков также отметил, что перспектива двусторонней встречи президентов Украины и России выглядит пока сомнительной. По мнению российской стороны, "смысл встречи Путина и Зеленского под вопросом, пока Киев сохраняет нынешние переговорные позиции".

В то же время в Кремле напомнили о давнем предложении российского диктатора по поводу визита украинского президента в столицу РФ.

"Предложение Зеленскому приехать в Москву остается в силе, "Путин всегда держит свое слово"", — подчеркнул Песков.

Пока официальный Киев не менял своей позиции относительно невозможности переговоров на условиях страны-агрессора, а трехсторонний формат с привлечением Дональда Трампа остается предметом дискуссий в международных медиа.

