Не викидайте чеки: «Укрпошта» відтепер друкуватиме податкові номери та повні дані клієнтів

Державний поштовий оператор АТ "Укрпошта" офіційно оголосив про зміну формату паперових чеків під час здійснення комунальних та інших видів платежів. Відповідно до оновлених нормативів регулятора, у розрахункових документах тепер обов'язково відображатиметься конфіденційна інформація про відправника коштів. Зокрема, йдеться про повне ім'я клієнта, його ідентифікаційний код (РНОКПП), а у разі безготівкового розрахунку — ще й повний номер платіжної картки.

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Нововведення базуються на постановах Правління НБУ № 163 та № 103 із відповідними інструкціями, які зобов'язують абсолютно всіх надавачів фінансових послуг, включаючи банки та поштових операторів, фіксувати відомості про платників.

Адміністрація поштового оператора відкрито висловила своє обурення такими кроками фінансового регулятора.

"Укрпошта категорично не погоджується з цими вимогами, — наголосили у пресслужбі компанії, додавши, що правила Нацбанку викликають серйозне занепокоєння. — Ми вважаємо, що вони суперечать міжнародним стандартам захисту даних".

Представники оператора вже спрямували офіційні звернення до Кабміну, парламенту, НБУ та Омбудсмана з вимогою скасувати або переглянути норму, проте підкреслили, що "доки воно чинне, Укрпошта зобов'язана його виконувати".

Для максимального комфорту громадян компанія інтегрувала вже наявні бази даних. Якщо клієнти раніше ділилися своїм податковим номером під час одержання субсидій, ламп чи "Зимової підтримки", дублювати його не доведеться.

В іншому разі оператори у відділеннях попросять зафіксувати інформацію в системі одноразово. Керівництво компанії закликало громадян бути пильними через появу приватних даних на папері.

"Завчасно перепрошуємо за незручності й просимо поставитися до ситуації з розумінням, — резюмували в "Укрпошті". — Чеки, які не потрібні, рекомендуємо утилізувати вдома".

Водночас надавач послуг запевнив, що самостійно зберігає всю інформацію про транзакції виключно у захищеному цифровому форматі.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що "Укрпошта" продовжує масштабне оновлення своєї мережі навіть в умовах війни. Як повідомили у відповіді на журналістський запит інтернет-порталу "Коментарі", протягом 2025 року та першого півріччя 2026 року компанія відкрила 33 нові стаціонарні відділення у 14 областях України.