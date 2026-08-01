«Укрпошта» перезавантажується: де відкрили десятки нових відділень і що зміниться до кінця року

"Укрпошта" продовжує масштабне оновлення своєї мережі навіть в умовах війни. Як повідомили у відповіді на журналістський запит інтернет-порталу "Коментарі", протягом 2025 року та першого півріччя 2026 року компанія відкрила 33 нові стаціонарні відділення у 14 областях України.

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Найбільше нових поштових точок з'явилося у Київській, Полтавській та Черкаській областях – по чотири. Ще три відкрили на Івано-Франківщині, по два – у Дніпропетровській, Житомирській, Львівській, Одеській, Рівненській, Харківській, Хмельницькій та Чернівецькій областях.

Окремим напрямом стала релокація відділень через війну. За цей період 127 поштових відділень перемістили до безпечніших місць у 23 регіонах. Найбільше релокованих об'єктів – у Харківській, Київській, Сумській та Дніпропетровській областях.

Паралельно триває модернізація мережі. Лише цього року ремонт уже завершили у 157 відділеннях, а до кінця року планують оновити загалом 200.

Особливий акцент зроблено на прифронтових і деокупованих громадах. За підтримки Європейського банку реконструкції та розвитку у 2026 році встановлено 38 модульних відділень у 16 областях. Ще 20 модульних відділень відкрили за фінансування уряду Японії та агентства JICA.

В "Укрпошті" також розповіли про цифрові новинки, які планують запровадити до кінця 2026 року. Компанія розширює можливості застосунку "Укрпошта 2.0", де з'явиться функція онлайн-оплати послуг, а також планує встановити понад 1000 нових поштоматів по всій країні. Крім цього, мережу відділень продовжать оснащувати комірками швидкої видачі, що дозволяють отримувати посилки без черг. За даними компанії, вже сьогодні сім із десяти відправлень клієнти отримують без очікування, а цифрова трансформація має зробити поштовий сервіс ще швидшим і доступнішим навіть під час війни.

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