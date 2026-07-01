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Чутки про зміну керівництва "Укрпошти" отримали несподівану відповідь: у компанії зробили заяву

Після появи інформації про можливі кадрові зміни в "Укрпошті" керівництво компанії публічно розставило всі крапки над "і"

1 липня 2026, 10:41
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Кравцев Сергей

АТ "Укрпошта" виступило з офіційною заявою щодо роботи генерального директора Ігоря Смілянського. У компанії наголосили, що керівник продовжує виконувати свої обов'язки у повному обсязі, а поширена в інформаційному просторі інформація про можливі зміни не відповідає офіційній позиції підприємства.

Чутки про зміну керівництва "Укрпошти" отримали несподівану відповідь: у компанії зробили заяву

Ігор Смілянський. Фото: із відкритих джерел

У прес-службі національного поштового оператора повідомили, що Смілянський залишається генеральним директором відповідно до чинного законодавства, а діяльність компанії здійснюється без будь-яких кадрових чи організаційних змін.

В "Укрпошті" також запевнили, що підприємство продовжує працювати у штатному режимі, незважаючи на складну ситуацію, пов'язану з наслідками російських обстрілів, питаннями безпеки та несприятливими погодними умовами в окремих регіонах країни.

У компанії наголосили, що всі відділення, логістичні центри та сервіси функціонують з урахуванням поточних ризиків, забезпечуючи надання поштових та фінансових послуг населенню.

Окремо в "Укрпошті" закликали громадян орієнтуватись виключно на офіційні повідомлення підприємства. У прес-службі наголосили, що будь-які відомості про діяльність компанії, кадрові рішення або роботу її керівництва слід перевіряти лише офіційними каналами комунікації.

Таким чином, державний поштовий оператор фактично спростував чутки про можливі зміни в керівництві, підтвердивши, що Ігор Смілянський продовжує очолювати компанію, а сама "Укрпошта" зберігає стабільний режим роботи навіть в умовах воєнного часу.

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Джерело: https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1523978523107984&id=100064875510456&mibextid=wwXIfr&rdid=Q10xAKWQur6GwoBf#
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