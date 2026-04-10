Укрпочта удивила новой маркой: вареники стали символом страны

Укрпочта в канун Пасхи представила новую почтовую марку, которая уже привлекла внимание украинцев. На этот раз символом стал один из самых известных элементов национальной кухни – вареники с вишней.

К Пасхе в Украине выпустили марку «Вареники с вишней»

Как сообщают " Комментарии ", об этом генеральный директор АО "Укрпочта" Игорь Смилянский, сообщил вТелеграмме .

Новая марка продолжает серию "Национальные блюда", которая была начата несколько лет назад. По словам генерального директора Укрпочты Игоря Смилянского, ранее в рамках этой серии уже выходила марка, посвященная крымскотатарским чебурекам. Теперь же в центре внимания оказался продукт, который ассоциируется с украинским гостеприимством и традициями .

Символ праздника и культуры

Вареники с вишней выбрали не случайно. Они являются одним из самых известных символов украинской кухни, сочетающей простоту и глубокий культурный смысл. Поэтому новая марка имеет не только эстетическую, но и символическую ценность.

Презентация прошла при участии представителей гастрономического сообщества. В частности, к запуску присоединились ресторан "Последняя Баррикада" и шеф-повар Василий Данильчук. Во время мероприятия гостей даже угощали варениками, что придало события особой атмосферы.

Кто создал марку

Автором дизайна стала художница Наталья Кохаль, а оформление штемпеля "Первый день" разработала Оксана Шуклинова. Визуальное решение сочетает традиционные мотивы с современной подачей , что делает марку привлекательной как для коллекционеров, так и широкой аудитории.

Почему это важно

Специалисты отмечают, что такие инициативы помогают популяризировать украинскую культуру как внутри страны, так и за ее пределами. Почтовая марка — это не только средство оплаты пересылки, но и своеобразный культурный символ, рассказывающий миру о традициях Украины.

Таким образом выпуск марки "Вареники с вишней" стал не просто праздничной новинкой, а еще одним шагом в популяризации национальной идентичности.

