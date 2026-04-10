Укрпошта здивувала новою маркою: вареники стали символом країни

Укрпошта напередодні Великодня представила нову поштову марку, яка вже привернула увагу українців. Цього разу символом став один із найвідоміших елементів національної кухні — вареники з вишнею.

До Великодня в Україні випустили марку «Вареники з вишнею»

Як повідомляють "Коментарі", про це генеральний директор АТ "Укрпошта" Ігор Смілянський, повідомив у Телеграмі.

Нова марка продовжує серію "Національні страви", яка була започаткована кілька років тому. За словами генерального директора Укрпошти Ігоря Смілянського, раніше в межах цієї серії вже виходила марка, присвячена кримськотатарським чебурекам. Тепер же в центрі уваги опинився продукт, який асоціюється з українською гостинністю та традиціями.

Символ свята і культури

Вареники з вишнею обрали не випадково. Вони є одним із найвідоміших символів української кухні, який поєднує простоту та глибокий культурний зміст. Саме тому нова марка має не лише естетичну, а й символічну цінність.

Презентація відбулася за участі представників гастрономічної спільноти. Зокрема, до запуску долучилися ресторан "Остання Барикада" та шеф-кухар Василь Данильчук. Під час заходу гостей навіть пригощали варениками, що додало події особливої атмосфери.

Хто створив марку

Авторкою дизайну стала художниця Наталія Кохаль, а оформлення штемпеля "Перший день" розробила Оксана Шуклінова. Візуальне рішення поєднує традиційні мотиви з сучасною подачею, що робить марку привабливою як для колекціонерів, так і для широкої аудиторії.

Чому це важливо

Фахівці зазначають, що такі ініціативи допомагають популяризувати українську культуру як всередині країни, так і за її межами. Поштова марка — це не лише засіб оплати пересилання, а й своєрідний культурний символ, який може розповісти світові про традиції України.

Таким чином, випуск марки "Вареники з вишнею" став не просто святковою новинкою, а ще одним кроком у популяризації національної ідентичності.

