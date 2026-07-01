Слухи о смене руководства "Укрпочты" получили неожиданный ответ: в компании сделали заявление

АО "Укрпочта" выступило с официальным заявлением относительно работы генерального директора Игоря Смилянского. В компании подчеркнули, что руководитель продолжает исполнять свои обязанности в полном объеме, а распространенная в информационном пространстве информация о возможных изменениях не соответствует официальной позиции предприятия.

Игорь Смилянский. Фото: из открытых источников

В пресс-службе национального почтового оператора сообщили, что Смилянский остается генеральным директором в соответствии с действующим законодательством, а деятельность компании осуществляется без каких-либо кадровых или организационных изменений.

В "Укрпочте" также заверили, что предприятие продолжает работать в штатном режиме, несмотря на сложную ситуацию, связанную с последствиями российских обстрелов, вопросами безопасности и неблагоприятными погодными условиями в отдельных регионах страны.

В компании отметили, что все отделения, логистические центры и сервисы функционируют с учетом текущих рисков, обеспечивая предоставление почтовых и финансовых услуг населению.

Отдельно в "Укрпочте" призвали граждан ориентироваться исключительно на официальные сообщения предприятия. В пресс-службе подчеркнули, что любые сведения о деятельности компании, кадровых решениях или работе ее руководства следует проверять только по официальным каналам коммуникации.

Таким образом, государственный почтовый оператор фактически опроверг появившиеся слухи о возможных изменениях в руководстве, подтвердив, что Игорь Смилянский продолжает возглавлять компанию, а сама "Укрпочта" сохраняет стабильный режим работы даже в условиях военного времени.

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