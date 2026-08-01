«Укрпочта» перезагружается: где открыли десятки новых отделений и что изменится к концу года

"Укрпочта" продолжает масштабное обновление своей сети даже в условиях войны. Как сообщили в ответе на журналистский запрос интернет-портала "Комментарии", в течение 2025 года и первого полугодия 2026 года компания открыла 33 новых стационарных отделения в 14 областях Украины.

Укрпочта

Больше новых почтовых точек появилось в Киевской, Полтавской и Черкасской областях – по четыре. Еще три открыли в Ивано-Франковской области, по два – в Днепропетровской, Житомирской, Львовской, Одесской, Ровенской, Харьковской, Хмельницкой и Черновицкой областях.

Отдельным направлением стала релокация отделений из-за войны войны. За этот период 127 почтовых отделений переместили в более безопасные места в 23 регионах. Больше всего релокированных объектов – в Харьковской, Киевской, Сумской и Днепропетровской областях.

Параллельно идет модернизация сети. Только в этом году ремонт уже завершили в 157 отделениях, а к концу года планируют обновить в общей сложности 200.

Особый акцент сделан на прифронтовых и деоккупированных общинах. При поддержке Европейского банка реконструкции и развития в 2026 году установлено 38 модульных отделений в 16 областях. Еще 20 модульных отделений открыли за финансирование правительства Японии и агентства JICA.

В Укрпочте также рассказали о цифровых новинках, которые планируют ввести до конца 2026 года. Компания расширяет возможности приложения "Укрпочта 2.0", где появится функция онлайн-оплаты услуг, а также планирует установить более 1000 новых почтоматов по всей стране. Кроме этого, сеть отделений продолжат оснащать ячейками быстрой выдачи, позволяющими получать посылки без очередей. По данным компании, уже сегодня семь из десяти отправлений клиенты получают без ожидания, а цифровая трансформация должна сделать почтовый сервис еще быстрее и доступнее даже во время войны.

Читайте на портале "Комментарии" — слухи о смене руководства "Укрпочты" получили неожиданный ответ: в компании сделали заявление.