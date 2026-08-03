Не выбрасывайте чеки: «Укрпочта» теперь будет печатать налоговые номера и полные данные клиентов

Государственный почтовый оператор АО "Укрпочта" официально объявил об изменении формата бумажных чеков при осуществлении коммунальных и других видов платежей. Согласно обновленным нормативам регулятора, в расчетных документах теперь будет обязательно отображаться конфиденциальная информация об отправителе средств. В частности, речь идет о полном имени клиента, его идентификационном коде (РНОКПП), а в случае безналичного расчета — еще и полном номере платежной карты.

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Нововведения базируются на постановлениях Правления НБУ №163 и №103 с соответствующими инструкциями, обязывающими абсолютно всех предоставлятелей финансовых услуг, включая банки и почтовых операторов, фиксировать сведения о плательщиках.

Администрация почтового оператора открыто выразила свое возмущение подобными шагами финансового регулятора.

"Укрпочта категорически не согласна с этими требованиями, — подчеркнули в пресс-службе компании, добавив, что правила Нацбанка вызывают серьезную обеспокоенность. — Мы считаем, что они противоречат международным стандартам защиты данных".

Представители оператора уже направили официальные обращения в Кабмин, парламент, НБУ и Омбудсман с требованием отменить или пересмотреть норму, однако подчеркнули, что "пока она действует, Укрпочта обязана ее выполнять".

Для максимального комфорта граждан компания интегрировала уже существующие базы данных. Если клиенты раньше делились своим налоговым номером при получении субсидий, ламп или "Зимней поддержки", дублировать его не придется.

В противном случае операторы в отделениях попросят зафиксировать информацию в системе единовременно. Руководство компании призвало граждан быть бдительными из-за появления частных данных на бумаге.

"Заранее извиняемся за неудобства и просим отнестись к ситуации с пониманием, — резюмировали в "Укрпочте". — Если вам не нужны чеки, рекомендуем утилизировать дома".

В то же время поставщик услуг заверил, что самостоятельно хранит всю информацию о транзакциях исключительно в защищенном цифровом формате.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что "Укрпочта" продолжает масштабное обновление своей сети даже в условиях войны. Как сообщили в ответе на журналистский запрос интернет-портала "Комментарии", в течение 2025 года и первого полугодия 2026 года компания открыла 33 новых стационарных отделения в 14 областях Украины.