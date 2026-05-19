«Не поважаєш державну мову — втрачаєш прибуток»: уповноважена із захисту мови анонсувала десятикратні штрафи

Недилько Ксения
В Україні пропонують суттєво посилити фінансову відповідальність для тих, хто регулярно нехтує мовним законодавством. Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська в інтерв’ю виданню lb.ua заявила, що відчутне збільшення фінансових санкцій необхідно застосовувати насамперед до системних порушників, які відверто ігнорують попередження влади та виявляють неповагу до держави.
За її словами, лояльний підхід у вигляді попереджень має залишатися виключно для людей, які припустилися помилки випадково. Для тих же, хто свідомо й систематично переступає закон, штрафи мають стати настільки високими, щоб будь-яке нехтування українською мовою приносило колосальні збитки.
Івановська переконана, що державна мова має трансформуватися із суто юридичної вимоги на природний та єдиний фільтр для ведення будь-якої професійної діяльності в межах країни. У цьому контексті вона озвучила конкретну схему боротьби з порушниками.
Паралельно з посиленням санкцій у державі вибудовують нову управлінську вертикаль для контролю мовної ситуації. Як зазначає УНІАН, наразі в Україні триває підготовка до запуску спеціального органу — Координаційної ради з мовної політики. Сама уповноважена бачить цю структуру як центральний координаційний центр для оперативного реагування на виклики.
Олена Івановська також додала, що до цієї інституції обов'язково мають увійти представники МЗС, РНБО та Міністерства освіти і науки України, оскільки останнє "міністерство працює на утвердження мовної стійкості молодого покоління".
