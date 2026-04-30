«Москальська мова — це хвороба»: Лариса Ніцой закликала українців до тотальної мовної ізоляції

Недилько Ксения
Відома письменниця та громадська діячка Лариса Ніцой в етері програми "Говорить Великий Львів" порівняла використання російської мови із затяжною недугою. На її думку, вона здатна маскуватися під нормальний стан, але з часом обов'язково дає рецидиви.
Ніцой зазначила, що мова окупанта здатна тимчасово переходити у стадію затишшя. Проте якщо людина повністю не викорінить її зі свого життя, у світогляді обов'язково відбудеться чергове загострення. Як приклад активістка навела співачку Анастасію Приходько. Вона наголосила, що артистка відмовилася від гастролей у РФ, повернулася додому, виявляє патріотизм і активно підтримує Збройні сили України. Проте залишкова присутність російської мови все одно бере своє.
Письменниця закликала громадян не сприймати такі зауваження як порожні примхи радикально налаштованих патріотів. На її переконання, російська мова несе в собі колосальну руйнівну силу, оскільки системно тисне на все українське і шкодить національній ідентичності.
Єдиним дієвим рецептом для повного одужання громадська діячка називає створення жорсткого україномовного простору:
Лариса Ніцой наполегливо радить українцям припинити споживати будь-який контент країни-агресора, не переглядати їхні відеоролики чи мультиплікацію та не слухати ворожі новини. Тільки за умови повної відмови від російськомовних інформаційних "бульбашок" суспільство зможе остаточно позбутися сезонних загострень.
Зазначимо, портал "Коментарі" писав, що в Україні готується до запуску ініційована президентом програма "1000 годин українського контенту", для якої Кабмін уже розробив механізм проведення конкурсів. Попри важливість підтримки державної мови, виділення на цей проєкт 4 мільярдів гривень викликало гостру дискусію серед народних обранців.