«Москальська мова — це хвороба»: Лариса Ніцой закликала українців до тотальної мовної ізоляції

Відома письменниця та громадська діячка Лариса Ніцой в етері програми "Говорить Великий Львів" порівняла використання російської мови із затяжною недугою. На її думку, вона здатна маскуватися під нормальний стан, але з часом обов'язково дає рецидиви.

Ніцой зазначила, що мова окупанта здатна тимчасово переходити у стадію затишшя. Проте якщо людина повністю не викорінить її зі свого життя, у світогляді обов'язково відбудеться чергове загострення. Як приклад активістка навела співачку Анастасію Приходько. Вона наголосила, що артистка відмовилася від гастролей у РФ, повернулася додому, виявляє патріотизм і активно підтримує Збройні сили України. Проте залишкова присутність російської мови все одно бере своє.

"Москальська мова – це хвороба. Її можна ввести в стан ремісії. Здавалось би, ти вже здоровий, все нормально, хвороба не прогресує, вже так все устаканилося, з українською мовою все зрозуміло, а тут – хоп! – і знову загострення", — пояснює специфіку впливу Лариса Ніцой.

Письменниця закликала громадян не сприймати такі зауваження як порожні примхи радикально налаштованих патріотів. На її переконання, російська мова несе в собі колосальну руйнівну силу, оскільки системно тисне на все українське і шкодить національній ідентичності.

Єдиним дієвим рецептом для повного одужання громадська діячка називає створення жорсткого україномовного простору:

"Москальська мова – це як болячка. Позбувайтеся її, лікуйтеся від неї. Це дуже просто зробити. Треба переходити на українську мову вдома. Треба повністю ізолювати все навколо себе, навколо від звучання москальського".

Лариса Ніцой наполегливо радить українцям припинити споживати будь-який контент країни-агресора, не переглядати їхні відеоролики чи мультиплікацію та не слухати ворожі новини. Тільки за умови повної відмови від російськомовних інформаційних "бульбашок" суспільство зможе остаточно позбутися сезонних загострень.

Зазначимо, портал "Коментарі" писав, що в Україні готується до запуску ініційована президентом програма "1000 годин українського контенту", для якої Кабмін уже розробив механізм проведення конкурсів. Попри важливість підтримки державної мови, виділення на цей проєкт 4 мільярдів гривень викликало гостру дискусію серед народних обранців.