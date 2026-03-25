«Хто піднімає в чартах російську музику»: Гончаренко та Бужанський посперечалися про пріоритети бюджету

В Україні готується до запуску ініційована президентом програма "1000 годин українського контенту", для якої Кабмін уже розробив механізм проведення конкурсів. Попри важливість підтримки державної мови, виділення на цей проєкт 4 мільярдів гривень викликало гостру дискусію серед народних обранців.

Народний депутат Олексій Гончаренко піддав критиці такі витрати в умовах війни. Він наголосив, що в момент, коли держава бореться за своє існування, кошти мають спрямовуватися на оборону.

"Навіщо купувати ППО для Одеси чи Харкова, якщо можна зняти 1000 годин відео про те, як ми захищаємо Дубай?", — іронічно зауважив парламентар.

Натомість його колега Максим Бужанський висловив іншу точку зору, зазначивши, що відсутність якісного вітчизняного продукту змушує молодь споживати російський контент. Хоча він також підтримує ідею фінансування фронту, Бужанський вважає, що ігнорувати культурний вакуум не можна.

"Є думка, що молодь дивиться/слухає російський контент з причини відсутності українського. Чи допоможуть 4 мільярди змінити цю ситуацію, побачимо", — зазначив депутат.

Гончаренко на це відповів, що вподобання молоді зараз зосереджені на глобальних західних трендах, а підтримка українського медіапростору, хоч і необхідна, не є питанням першої черги. На його думку, якщо не спрямувати ресурси на армію, то "все що від нас залишиться це ще пару концертів 95-го кварталу".

Суперечка підсвітила головну дилему бюджетного планування: як знайти баланс між культурною безпекою та екзистенційними потребами Збройних сил.

