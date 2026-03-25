«Кто поднимает в чартах русскую музыку»: Гончаренко и Бужанский поспорили о приоритетах бюджета

В Украине готовится к запуску инициированная президентом программа "1000 часов украинского контента", для которой Кабмин уже разработал механизм проведения конкурсов. Несмотря на важность поддержки государственного языка, выделение на этот проект 4 миллиарда гривен вызвало острую дискуссию среди народных избранников.

Российский контент

Народный депутат Алексей Гончаренко критиковал такие расходы в условиях войны. Он подчеркнул, что в момент, когда государство борется за свое существование, средства должны быть направлены на оборону.

"Зачем покупать ПВО для Одессы или Харькова, если можно снять 1000 часов видео о том, как мы защищаем Дубай?", — иронически заметил парламентарий.

Его коллега Максим Бужанский высказал другую точку зрения, отметив, что отсутствие качественного отечественного продукта заставляет молодежь потреблять российский контент. Хотя он также поддерживает идею финансирования фронта, Бужанский считает, что игнорировать культурный вакуум нельзя.

"Есть мнение, что молодежь смотрит/слушает российский контент по причине отсутствия украинского. Помогут ли 4 миллиарда изменить эту ситуацию, увидим", — отметил депутат.

Гончаренко на это ответил, что предпочтения молодежи сейчас сосредоточены на глобальных западных трендах, а поддержка украинского медиапространства, хотя и необходима, не вопрос первой очереди. По его мнению, если не направить ресурсы на армию, то "все от нас останется это еще пару концертов 95-го квартала".

Спор подсветил главную дилемму бюджетного планирования: как найти баланс между культурной безопасностью и экзистенциальными потребностями Вооруженных сил.

