«Кто поднимает в чартах русскую музыку»: Гончаренко и Бужанский поспорили о приоритетах бюджета

Рубрики
МЕНЮ
Недилько Ксения
В Украине готовится к запуску инициированная президентом программа "1000 часов украинского контента", для которой Кабмин уже разработал механизм проведения конкурсов. Несмотря на важность поддержки государственного языка, выделение на этот проект 4 миллиарда гривен вызвало острую дискуссию среди народных избранников.
Российский контент
Народный депутат Алексей Гончаренко критиковал такие расходы в условиях войны. Он подчеркнул, что в момент, когда государство борется за свое существование, средства должны быть направлены на оборону.
Его коллега Максим Бужанский высказал другую точку зрения, отметив, что отсутствие качественного отечественного продукта заставляет молодежь потреблять российский контент. Хотя он также поддерживает идею финансирования фронта, Бужанский считает, что игнорировать культурный вакуум нельзя.
Гончаренко на это ответил, что предпочтения молодежи сейчас сосредоточены на глобальных западных трендах, а поддержка украинского медиапространства, хотя и необходима, не вопрос первой очереди. По его мнению, если не направить ресурсы на армию, то "все от нас останется это еще пару концертов 95-го квартала".
Спор подсветил главную дилемму бюджетного планирования: как найти баланс между культурной безопасностью и экзистенциальными потребностями Вооруженных сил.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что Национальная полиция Украины выступила с инициативой ввести санкции против популярного российского мультсериала "Маша и Медведь", который продолжает транслироваться в Украине в переведенной версии. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Юрчишин.