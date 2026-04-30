«Москальский язык – это болезнь»: Лариса Ницой призвала украинцев к тотальной языковой изоляции

Известная писательница и общественный деятель Лариса Ницой в эфире программы "Говорит Великий Львов" сравнила использование русского языка с затяжным недугом. По ее мнению, он способен маскироваться под нормальное состояние, но со временем обязательно дает рецидивы.

Лариса Ницой

Ницой отметила, что язык оккупанта способен временно переходить в стадию затишья. Однако если человек полностью не искоренит его из своей жизни, в мировоззрении обязательно произойдет очередное обострение. В качестве примера активистка привела певицу Анастасию Приходько. Она подчеркнула, что артистка отказалась от гастролей в РФ, вернулась домой, выявляет патриотизм и активно поддерживает Вооруженные силы Украины. Однако остаточное присутствие русского языка все равно берет свое.

"Москальский язык – это болезнь. Ее можно ввести в состояние ремиссии. Казалось бы, ты уже здоров, все нормально, болезнь не прогрессирует, так все устаканилось, с украинским языком все понятно, а тут — хоп! – и снова обострение", — объясняет специфику влияния Лариса Ницой.

Писательница призвала граждан не воспринимать такие замечания как пустые капризы радикально настроенных патриотов. По ее убеждению, русский язык несет в себе колоссальную разрушительную силу, поскольку системно давит на все украинское и вредит национальной идентичности.

Единственным действенным рецептом для полного выздоровления общественный деятель называет создание жесткого украиноязычного пространства:

"Москальский язык – это как болячка. Избавляйтесь от нее, лечитесь от нее. Это очень просто сделать. Надо переходить на украинский язык дома. Надо полностью изолировать все вокруг себя, вокруг от звучания москальского".

Лариса Ницой упорно советует украинцам прекратить потреблять любой контент страны-агрессора, не просматривать их видеоролики или мультипликацию и не слушать вражеские новости. Только при условии полного отказа от русскоязычных информационных "пузырьков" общество сможет окончательно избавиться от сезонных обострений.

Отметим, портал "Комментарии" писал , что в Украине готовится к запуску инициированная президентом программа "1000 часов украинского контента", для которой Кабмин уже разработал механизм проведения конкурсов. Несмотря на важность поддержки государственного языка, выделение на этот проект 4 миллиарда гривен вызвало острую дискуссию среди народных избранников.