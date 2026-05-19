«Не уважаешь государственный язык — теряешь прибыль»: уполномоченная по защите языка анонсировала десятикратные штрафы

Недилько Ксения
В Украине предлагают существенно усилить финансовую ответственность для тех, кто регулярно пренебрегает языковым законодательством. Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская в интервью изданию lb.ua заявила, что ощутимое увеличение финансовых санкций необходимо применять, прежде всего, к системным нарушителям, которые откровенно игнорируют предупреждение власти и проявляют неуважение к государству.
Елена Ивановская. Фото из открытых источников
По ее словам, лояльный подход в виде предупреждений должен оставаться исключительно для людей, допустивших ошибку случайно. Для тех же, кто сознательно и систематически переступает закон, штрафы должны стать настолько высокими, чтобы любое пренебрежение украинским языком приносило колоссальные убытки.
Ивановская убеждена, что государственный язык должен трансформироваться из сугубо юридического требования на естественный и единственный фильтр для ведения любой профессиональной деятельности внутри страны. В этом контексте она озвучила конкретную схему борьбы с нарушителями.
Параллельно с ужесточением санкций в государстве выстраивают новую управленческую вертикаль для контроля языковой ситуации. Как отмечает УНИАН, в Украине продолжается подготовка к запуску специального органа — Координационного совета по языковой политике. Сама уполномоченная видит эту структуру как центральный координационный центр для оперативного реагирования на вызовы.
Елена Ивановская также добавила, что в этот институт обязательно должны войти представители МИД, СНБО и Министерства образования и науки Украины, поскольку последнее "министерство работает на утверждение языковой устойчивости молодого поколения".
