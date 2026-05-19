«Не уважаешь государственный язык — теряешь прибыль»: уполномоченная по защите языка анонсировала десятикратные штрафы

В Украине предлагают существенно усилить финансовую ответственность для тех, кто регулярно пренебрегает языковым законодательством. Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская в интервью изданию lb.ua заявила, что ощутимое увеличение финансовых санкций необходимо применять, прежде всего, к системным нарушителям, которые откровенно игнорируют предупреждение власти и проявляют неуважение к государству.

"Мы уже внесли предложения по увеличению размера штрафа, причем эти изменения должны быть отражены в Кодексе об административных правонарушениях. В годовом отчете я настаиваю на радикальных сменах", — сообщила чиновник.

По ее словам, лояльный подход в виде предупреждений должен оставаться исключительно для людей, допустивших ошибку случайно. Для тех же, кто сознательно и систематически переступает закон, штрафы должны стать настолько высокими, чтобы любое пренебрежение украинским языком приносило колоссальные убытки.

"Моя позиция эмоциональна, потому что она выстрадана: закон о языке – это не о цензуре, это о праве быть услышанным в собственной стране. И мы не позволим превратить защиту государственного языка в бесконечный цикл "жалоба – предупреждение – игнорирование". Повторное нарушение – это вызов государству, и ответ на него должен быть мгновенным и бескомпромиссным. Я не боюсь казаться "жесткой"", — подчеркнула языковая уполномоченная.

Ивановская убеждена, что государственный язык должен трансформироваться из сугубо юридического требования на естественный и единственный фильтр для ведения любой профессиональной деятельности внутри страны. В этом контексте она озвучила конкретную схему борьбы с нарушителями.

"Поэтому умножить штрафы на 10 – это вполне рабочий вариант для системных нарушителей. Мы должны действовать по принципу: не уважаешь государственный язык – теряешь прибыль, не соблюдаешь закон – теряешь право на профессиональную реализацию", — резюмировала чиновник.

Параллельно с ужесточением санкций в государстве выстраивают новую управленческую вертикаль для контроля языковой ситуации. Как отмечает УНИАН, в Украине продолжается подготовка к запуску специального органа — Координационного совета по языковой политике. Сама уполномоченная видит эту структуру как центральный координационный центр для оперативного реагирования на вызовы.

"Это должен быть своеобразный штаб, где будут приниматься срочные вопросы для решения проблем", — пояснила она.

Елена Ивановская также добавила, что в этот институт обязательно должны войти представители МИД, СНБО и Министерства образования и науки Украины, поскольку последнее "министерство работает на утверждение языковой устойчивости молодого поколения".

