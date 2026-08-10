«Не хочеш – маєш обов’язок служити»: нардеп Костенко висловився про реформу мобілізації в Україні

Секретар Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко прокоментував процеси мобілізації в Україні. Народний обранець наголосив, що в умовах такого масштабного збройного конфлікту держава не може відмовитися від певних важелів впливу, проте закликав громадян діяти проактивно і самостійно обирати свій шлях у війську.

Роман Костенко

Аналізуючи світову практику, парламентар зазначив, що велосипед у цьому питанні винаходити не доведеться.

"Я дивлюсь приклади інших країн, — поділився думками Костенко, — але нічого ти не придумуєш в такій війні, яка є. Звичайно, потрібно, як ви кажете, прибирати ці ганебні випадки, але сама методика вона є".

Він окремо підкреслив, що коли у громадянина немає особистого бажання, у силу вступає законний обов'язок перед країною.

"Якщо людина не хоче, — акцентував нардеп, — вона зобов'язана йти захищати. І, звичайно, ще раз скажу, примус в такому форматі, як він там іноді ми бачимо, ні, але це зобов'язання держави її захистити і допомогти тим хлопцям, які вже на передньому краї".

Коментуючи потенційні законодавчі чи організаційні нововведення у сфері призову, Костенко висловив певний скепсис щодо їхньої ефективності.

"Тому будемо дивитися, що вони там зроблять, — зауважив політик. — Я, чесно, сам не очікую, що там щось буде, що кардинально щось поміняє".

Замість очікування змін у системі, депутат закликав військовозобов'язаних чоловіків, які ще вагаються, скористатися альтернативними та більш комфортними інструментами для долучення до лав Збройних Сил України.

"І тих, хто там ще не визначився, дивіться, в нас є рекрутингові центри, — підсумував Роман Костенко. — Ідіть просто туди, заходьте, шукаєте собі посади, долучайтеся до сил оборони і давайте разом захищати країну".

Завдяки цим центрам, на думку нардепа, кожен здатний знайти спеціальність відповідно до власних навичок, що дозволить ефективно підсилити захисників на передовій без конфліктних ситуацій із представниками територіальних центрів комплектування.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що в Україні зареєстрували петицію про запровадження військового обліку та мобілізації для жінок без дітей.