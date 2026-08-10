«Не хочеш – маєш обов’язок служити»: нардеп Костенко висловився про реформу мобілізації в Україні

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Недилько Ксения
Секретар Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко прокоментував процеси мобілізації в Україні. Народний обранець наголосив, що в умовах такого масштабного збройного конфлікту держава не може відмовитися від певних важелів впливу, проте закликав громадян діяти проактивно і самостійно обирати свій шлях у війську.
Роман Костенко
Аналізуючи світову практику, парламентар зазначив, що велосипед у цьому питанні винаходити не доведеться.
Він окремо підкреслив, що коли у громадянина немає особистого бажання, у силу вступає законний обов'язок перед країною.
Коментуючи потенційні законодавчі чи організаційні нововведення у сфері призову, Костенко висловив певний скепсис щодо їхньої ефективності.
Замість очікування змін у системі, депутат закликав військовозобов'язаних чоловіків, які ще вагаються, скористатися альтернативними та більш комфортними інструментами для долучення до лав Збройних Сил України.
Завдяки цим центрам, на думку нардепа, кожен здатний знайти спеціальність відповідно до власних навичок, що дозволить ефективно підсилити захисників на передовій без конфліктних ситуацій із представниками територіальних центрів комплектування.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що в Україні зареєстрували петицію про запровадження військового обліку та мобілізації для жінок без дітей.