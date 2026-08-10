«Не хочешь – обязан служить»: нардеп Костенко высказался о реформе мобилизации в Украине

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Недилько Ксения
Секретарь Комитета Верховной Рады по нацбезопасности, обороне и разведке Роман Костенко прокомментировал процессы мобилизации в Украине. Народный избранник подчеркнул, что в условиях столь масштабного вооруженного конфликта государство не может отказаться от определенных рычагов влияния, однако призвал граждан действовать проактивно и самостоятельно выбирать свой путь в армии.
Роман Костенко
Анализируя мировую практику, парламентарий отметил, что велосипед в этом вопросе изобретать не придется.
Он особо подчеркнул, что когда у гражданина нет личного желания, в силу вступает законная обязанность перед страной.
Комментируя потенциальные законодательные или организационные нововведения в сфере призыва, Костенко выразил определенный скепсис по поводу их эффективности.
Вместо ожидания изменений в системе, депутат призвал еще колеблющихся военнообязанных мужчин воспользоваться альтернативными и более комфортными инструментами для присоединения к рядам Вооруженных Сил Украины.
Благодаря этим центрам, по мнению нардепа, каждый способен найти специальность в соответствии со своими навыками, что позволит эффективно усилить защитников на передовой без конфликтных ситуаций с представителями территориальных центров комплектования.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Украине зарегистрировали петицию о введении военного учета и мобилизации для женщин без детей.