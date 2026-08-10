«Не хочешь – обязан служить»: нардеп Костенко высказался о реформе мобилизации в Украине

Секретарь Комитета Верховной Рады по нацбезопасности, обороне и разведке Роман Костенко прокомментировал процессы мобилизации в Украине. Народный избранник подчеркнул, что в условиях столь масштабного вооруженного конфликта государство не может отказаться от определенных рычагов влияния, однако призвал граждан действовать проактивно и самостоятельно выбирать свой путь в армии.

Роман Костенко

Анализируя мировую практику, парламентарий отметил, что велосипед в этом вопросе изобретать не придется.

"Я смотрю примеры других стран, — поделился мнениями Костенко, — но ничего ты не придумываешь в такой войне. Конечно, нужно, как вы говорите, убирать эти позорные случаи, но сама методика есть".

Он особо подчеркнул, что когда у гражданина нет личного желания, в силу вступает законная обязанность перед страной.

"Если человек не хочет, – акцентировал нардеп, – он обязан идти защищать. И, конечно, еще раз скажу, принуждение в таком формате, как он там иногда мы видим, нет, но это обязательство государства его защитить и помочь тем ребятам, которые уже на переднем крае".

Комментируя потенциальные законодательные или организационные нововведения в сфере призыва, Костенко выразил определенный скепсис по поводу их эффективности.

"Поэтому будем смотреть, что они там сделают, – заметил политик. — Я, честно, сам не ожидаю, что там что-нибудь будет, что кардинально что-то поменяет".

Вместо ожидания изменений в системе, депутат призвал еще колеблющихся военнообязанных мужчин воспользоваться альтернативными и более комфортными инструментами для присоединения к рядам Вооруженных Сил Украины.

"И тех, кто там еще не определился, смотрите, у нас есть центры рекрутинга, — подытожил Роман Костенко. — Идите прямо туда, заходите, ищете себе должности, присоединяйтесь к силам обороны и давайте вместе защищать страну".

Благодаря этим центрам, по мнению нардепа, каждый способен найти специальность в соответствии со своими навыками, что позволит эффективно усилить защитников на передовой без конфликтных ситуаций с представителями территориальных центров комплектования.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Украине зарегистрировали петицию о введении военного учета и мобилизации для женщин без детей.