Навколо Ярослава Железняка розгортається скандал: розкішне майно та звʼязки з рф

Журналісти оприлюднили матеріали, в яких ідеться про можливу невідповідність між офіційними доходами народного депутата Ярослава Железняка та його способом життя, а також про родинні та професійні зв’язки з Росією й тимчасово окупованими територіями.

Майно Ярослава Железняка та звʼязки з рф

Згідно з розслідуванням, у користуванні депутата перебуває квартира в Києві орієнтовною вартістю близько 12 мільйонів гривень. При цьому майно оформлене не на самого Железняка, а на його тестя. Автори матеріалу зазначають, що з урахуванням задекларованих доходів народного депутата, придбання такої нерухомості за рахунок офіційної зарплати могло б тривати понад 15 років.

Також у розслідуванні згадується, що депутат користується автомобілями преміумкласу, зокрема Infiniti та Lexus, які формально йому не належать.

Окремий блок матеріалу стосується родинних зв’язків. За даними журналістів, мати депутата є співвласницею компанії, яка управляє бізнес-центром на тимчасово окупованій території Донецька. У цьому приміщенні, як зазначається, нині розміщуються структури окупаційної адміністрації. Крім того, тесть Железняка, за твердженням авторів розслідування, пов’язаний із російською аграрною групою.

Також журналісти нагадують, що раніше Ярослав Железняк працював у консалтинговій компанії, яка мала російський сегмент бізнесу, та був помічником народного депутата від Партії регіонів.

Окремо в матеріалах згадується діяльність партії "Голос", де, за даними НАЗК, було виявлено порушення фінансової звітності на майже 5 мільйонів гривень. Через це державне фінансування партії було припинено. Йшлося про перерахування коштів громадським організаціям за консультаційні послуги.

Автори розслідування звертають увагу, що попри сукупність оприлюднених фактів, правоохоронні органи не повідомляли про відкриття кримінальних проваджень щодо самого депутата. Це, на думку журналістів, потребує окремої оцінки з боку антикорупційних органів.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що б локування терміналів супутникового зв’язку Starlink, якими користувалися російські військові, спричинило серйозні перебої у системі управління військами та зв’язку на фронті. Про це повідомляють російські воєнні блогери, окупаційні канали та місцеві жителі тимчасово окупованих територій, зібрали журналісти Донбас.Реалії.