Вокруг Ярослава Железняка разворачивается скандал: роскошное имущество и связи с РФ

Журналисты обнародовали материалы, в которых говорится о возможном несоответствии между официальными доходами народного депутата Ярослава Железняка и его образе жизни, а также о родственных и профессиональных связях с Россией и временно оккупированными территориями.

Имущество Ярослава Железняка и связи с РФ

Согласно расследованию, в использовании депутата находится квартира в Киеве ориентировочной стоимостью около 12 миллионов гривен. При этом имущество оформлено не на самого Железняка, а на его тесте. Авторы материала отмечают, что с учетом задекларированных доходов народного депутата, приобретение такой недвижимости за счет официальной зарплаты могло бы продлиться более 15 лет.

Также в расследовании упоминается, что депутат пользуется автомобилями премиумкласса, в частности Infiniti и Lexus, которые формально ему не принадлежат.

Отдельный блок материала касается родственных связей. По данным журналистов, мать депутата является совладелицей компании, управляющей бизнес-центром на временно оккупированной территории Донецка. В этом помещении, как говорится, сейчас размещаются структуры оккупационной администрации. Кроме того, тесть Железняка, по утверждению авторов расследования, связан с российской аграрной группой.

Также журналисты напоминают, что ранее Ярослав Железняк работал в консалтинговой компании, которая имела российский сегмент бизнеса, а затем был помощником народного депутата от Партии регионов.

Отдельно в материалах упоминается деятельность партии "Голос", где, по данным НАПК, было выявлено нарушение финансовой отчетности почти на 5 миллионов гривен. Поэтому государственное финансирование партии было прекращено. Речь шла о перечислении средств общественным организациям за консультационные услуги.

Авторы расследования обращают внимание, что, несмотря на совокупность обнародованных фактов, правоохранительные органы не сообщали об открытии уголовных производств в отношении самого депутата. Это, по мнению журналистов, требует отдельной оценки со стороны антикоррупционных органов.

