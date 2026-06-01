Навіть гроші не приваблюють: іноземні заробітчани навідріз відмовляються їхати в цю область

Попри привабливі фінансові умови, які пропонують будівельні компанії на сході України, залучити іноземну робочу силу до прифронтових зон виявляється надзвичайно складним завданням. Ключовим фактором відмови залишається високий рівень небезпеки.

Спроби залучити кадрії з-за кордону для відновлення критичної інфраструктури наразі не приносять бажаного результату.

"Підрядні організації вже кілька тижнів намагаються залучити іноземних працівників для робіт у регіоні, — повідомив начальник Служби відновлення та розвитку інфраструктури Харківської області Андрій Алексєєв в ефірі програми Ранок.LIVE. — Однак поки безрезультатно".

Він зазначив, що потенційні заробітчани чітко оцінюють ризики, пов'язані з близькістю до бойових дій.

"Ніхто не хоче приїжджати, — констатував посадовець, описуючи поточну ситуацію на ринку праці. — Ті, хто їдуть до України, не готові їхати безпосередньо до лінії фронту".

Іноземців не приваблює навіть той факт, що за виконання базових обов'язків пропонують суми, які суттєво перевищують загальноукраїнські показники.

"І виконувати навіть найпростіші роботи, — підкреслив керівник відомства, — за доволі пристойну заробітну плату".

Специфіка робіт у прифронтовій зоні змушує працедавців встановлювати високу планку оплати праці. Зокрема, дорожнім робітникам у Харківській області зараз готові платити від 35 до 42 тисяч гривень на місяць.

Ще вищі заробітки пропонують фахівцям, які займаються зведенням захисних споруд для енергетичного сектору. Оклад бетонника на таких об'єктах стартує від 30 тисяч і досягає 44 тисяч гривень.

На тлі цих цифр варто нагадати, що, за оцінками економічного експерта Руслана Чорного, середня заробітна плата в країні наразі не дотягує навіть до позначки у 20 тисяч гривень.

Через повну відсутність інтересу з боку зовнішніх мігрантів, навантаження з відновлення повністю лягає на плечі українських фахівців. За словами Алексєєва, гострий кадровий дефіцит на стратегічно важливих напрямках наразі вдається мінімізувати виключно завдяки залученню місцевих працівників.

