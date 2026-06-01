Даже деньги не привлекают: иностранные гастарбайтеры наотрез отказываются ехать в эту область

Несмотря на привлекательные финансовые условия, которые предлагают строительные компании на востоке Украины, привлечь иностранную рабочую силу в прифронтовые зоны оказывается чрезвычайно сложной задачей. Ключевым фактором отказа остается высокий уровень опасности.

Попытки привлечь кадры из-за границы для восстановления критической инфраструктуры не приносят желаемого результата.

"Подрядные организации уже несколько недель пытаются привлечь иностранных работников для работ в регионе, – сообщил начальник Службы восстановления и развития инфраструктуры Харьковской области Андрей Алексеев в эфире программы Ранок.LIVE. — Однако пока безрезультатно".

Он отметил, что потенциальные работники четко оценивают риски, связанные с близостью к боевым действиям.

"Никто не хочет приезжать, — констатировал чиновник, описывая текущую ситуацию на рынке труда. — Те, кто едут в Украину, не готовы ехать прямо к линии фронта".

Иностранцев не привлекает даже тот факт, что при выполнении базовых обязанностей предлагают суммы, существенно превышающие общеукраинские показатели.

"И выполнять даже самые простые работы, – подчеркнул руководитель ведомства, – за достаточно приличную заработную плату".

Специфика работ в прифронтовой зоне принуждает работодателей устанавливать высшую планку оплаты труда. В частности, дорожным рабочим в Харьковской области сейчас готовы платить от 35 до 42 тысяч гривен в месяц.

Еще более высокие заработки предлагают специалистам, занимающимся строительством защитных сооружений для энергетического сектора. Оклад бетонщика на таких объектах стартует от 30 тысяч и достигает 44 тысячи гривен.

На фоне этих цифр стоит напомнить, что, по оценкам экономического эксперта Руслана Черного, средняя заработная плата в стране не дотягивает даже до отметки в 20 тысяч гривен.

Из-за полного отсутствия интереса со стороны внешних мигрантов, нагрузка по восстановлению полностью ложится на плечи украинских специалистов. По словам Алексеева, острый кадровый дефицит на стратегически важных направлениях сейчас удается минимизировать исключительно благодаря привлечению местных работников.

