Головна Новини Суспільство Скандали Навіщо Шабунін робив інтимні фото: дружина відверто пояснила
commentss НОВИНИ Всі новини

Навіщо Шабунін робив інтимні фото: дружина відверто пояснила

Дружина керівника ЦПК нагадала, що після початку повномасштабного вторгнення РФ вона з дітьми виїхала за кордон та намагались з чоловіком підтримувати близькість «будь-якими доступними способами»

17 грудня 2025, 19:37
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Дружина керівника Центру протидії корупції Віталія Шабуніна висловилась про скандал із його інтимними фото, які нібито поширили у мережі співробітники ДБР або Офісу генпрокурора. 

Навіщо Шабунін робив інтимні фото: дружина відверто пояснила

Віталій Шабунін з дружиною. Фото: з відкритих джерел

Олена Шабуніна у Facebook відповіла на найпоширеніше питання: "Навіщо робити такі фото". Дружина наголосила, що коментує ситуацію ще й як психотерапевтка. 

"Адресатом цих (та інших) фото мого чоловіка була і гордо залишаюсь я))). А не пів країни… (нажаль, це недуже зрозуміло м**акам з ДБР)", — написала Шабуніна.

Дружина керівника ЦПК нагадала, що після початку повномасштабного вторгнення РФ вона з дітьми виїхала за кордон. А з чоловіком намагались підтримувати близькість "будь-якими доступними способами". Так само робили в періоди, коли він перебував по службі на сході України. 

"Інтимність в парі для того й інтимність, щоб бути для двох. І ми її розвиваємо та підтримуємо в той спосіб, що нам наразі доступний. Ми перекидуємось один з одним доволі відвертими фотографіями, а ще ми говоримо, сміємось, робимо відео-зідзвони, записуємо голосові та кружечки, фліртуємо, сваримось, а часом (О БОЖЕ!) навіть звертаємось до сімейного психолога", — зазначила Ольга Шабуніна. 

За її словами, зберігати стосунки на відстані важко, але можливо. Це важливо для усіх пар, які розділила війна. 

"Війна краде у нас всіх дуже багато — наш час, близькість, інтимність… Але в наших руках з тим щось робити: плекати, бажати, мріяти та діяти. Нехай пристрасть буде в кожних стосунках! І не бійтесь дарувати один одному себе, свої фото, фантазії та бажання", — додала Ольга Шабуніна.

Як повідомляв портал "Коментарі", голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін звинуватив Державне бюро розслідувань та Офіс генерального прокурора у нібито поширенні його інтимних фото у Telegram-каналах. Шабунін написав, що вважає злив фотографій із вилученого під час обшуків телефону реакцією на попередню публікацію ЦПК про перелік правоохоронців, яких організація вважає причетними до тиску на НАБУ та САП.



Джерело: https://www.facebook.com/olena.shabunina
