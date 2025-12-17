Навіщо Шабунін робив інтимні фото: дружина відверто пояснила

Дружина керівника Центру протидії корупції Віталія Шабуніна висловилась про скандал із його інтимними фото, які нібито поширили у мережі співробітники ДБР або Офісу генпрокурора.

Віталій Шабунін з дружиною. Фото: з відкритих джерел

Олена Шабуніна у Facebook відповіла на найпоширеніше питання: "Навіщо робити такі фото". Дружина наголосила, що коментує ситуацію ще й як психотерапевтка.

"Адресатом цих (та інших) фото мого чоловіка була і гордо залишаюсь я))). А не пів країни… (нажаль, це недуже зрозуміло м**акам з ДБР)", — написала Шабуніна.

Дружина керівника ЦПК нагадала, що після початку повномасштабного вторгнення РФ вона з дітьми виїхала за кордон. А з чоловіком намагались підтримувати близькість "будь-якими доступними способами". Так само робили в періоди, коли він перебував по службі на сході України.

"Інтимність в парі для того й інтимність, щоб бути для двох. І ми її розвиваємо та підтримуємо в той спосіб, що нам наразі доступний. Ми перекидуємось один з одним доволі відвертими фотографіями, а ще ми говоримо, сміємось, робимо відео-зідзвони, записуємо голосові та кружечки, фліртуємо, сваримось, а часом (О БОЖЕ!) навіть звертаємось до сімейного психолога", — зазначила Ольга Шабуніна.

За її словами, зберігати стосунки на відстані важко, але можливо. Це важливо для усіх пар, які розділила війна.

"Війна краде у нас всіх дуже багато — наш час, близькість, інтимність… Але в наших руках з тим щось робити: плекати, бажати, мріяти та діяти. Нехай пристрасть буде в кожних стосунках! І не бійтесь дарувати один одному себе, свої фото, фантазії та бажання", — додала Ольга Шабуніна.

Як повідомляв портал "Коментарі", голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін звинуватив Державне бюро розслідувань та Офіс генерального прокурора у нібито поширенні його інтимних фото у Telegram-каналах. Шабунін написав, що вважає злив фотографій із вилученого під час обшуків телефону реакцією на попередню публікацію ЦПК про перелік правоохоронців, яких організація вважає причетними до тиску на НАБУ та САП.