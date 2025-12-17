Зачем Шабунин делал интимные фото: жена откровенно объяснила

Жена руководителя Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина высказалась о скандале с его интимными фото, якобы распространенными в сети сотрудниками ГБР или Офиса генпрокурора.

Виталий Шабунин с супругой. Фото: из открытых источников

Елена Шабунина в Facebook ответила на самый распространенный вопрос: "Зачем делать такие фото". Жена подчеркнула, что комментирует ситуацию еще как психотерапевт.

"Адресатом этих (и других) фото моего мужа была и гордо остаюсь я))). А не пол страны… (к сожалению, это очень понятно м**акам из ДБР)", — написала Шабунина.

Жена руководителя ЦПК напомнила, что после начала полномасштабного вторжения РФ она с детьми уехала за границу. А с мужем пытались поддерживать близость "любыми доступными способами". Так же поступали в периоды, когда он находился по службе на востоке Украины.

"Интимность в паре для того и интимность, чтобы быть для двоих. И мы ее развиваем и поддерживаем таким образом, что нам сейчас доступен. Мы перебрасываемся друг с другом достаточно откровенными фотографиями, а еще мы говорим, смеемся, делаем видео-колокола, записываем голосовые и кружочки, флиртуем, ссоримся, а иногда (О Боже!) даже обращаемся к семейному психологу", — отметила Ольга Шабунина.

По ее словам, сохранять отношения на расстоянии сложно, но возможно. Это важно для всех пар, разделенных войной.

"Война ворует у нас всех очень много – наше время, близость, интимность… Но в наших руках с тем что-то делать: лелеять, желать, мечтать и действовать. Пусть страсть будет в любых отношениях! И не бойтесь дарить друг другу себя, свои фото, фантазии и желания", – добавила Ольга Шабунина.

Как сообщал портал "Комментарии", председатель правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин обвинил Государственное бюро расследований и офис генерального прокурора в якобы распространении его интимных фото в Telegram-каналах. Шабунин написал, что считает слив фотографий из изъятого во время обысков телефона реакцией на предварительную публикацию ЦПК о перечне правоохранителей, которых организация считает причастными к давлению на НАБУ и САП.