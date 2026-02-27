Наруга над могилами у Хорватії – з кладовищ вирвали десятки хрестів і здали на брухт

У громаді Врбовско, що в регіоні Горскі Котар, спалахнув гучний скандал після масового демонтажу хрестів на православних кладовищах. У селі Любошина комунальні працівники вирвали близько сотні металевих хрестів зі старих могил і вивезли їх як металобрухт. Люди, які прийшли вшанувати пам’ять своїх предків, застали поховання без жодних позначень.

Хрести зникли за одну ніч: у Хорватії масово демонтували православні могили

Про це повідомляє Serbiantimes.info. За інформацією видання, місцеві мешканці говорять про сплюндровані могили, з яких зникли не лише окремі елементи, а повністю демонтовані металеві конструкції.

Заступник мера Мілан Мамула підтвердив, що лише в Любошині зникли 72 хрести. Ще щонайменше десять демонтували на кладовищі в Трновій Поляні. Водночас мер Врбовско Дражен Муфіч заявив, що йдеться про демонтаж "аварійних залишків", які нібито становили небезпеку. Проте оприлюднені фотографії свідчать про знищення цілих пам’ятників, що мають історичну та етнографічну цінність.

Верхньокарловацька єпархія виступила з вимогою негайного розслідування та повернення демонтованих святинь. Представники сербської меншини, яка становить близько 32% населення громади, назвали інцидент свавіллям і політичною провокацією. За їхніми словами, такі дії зачіпають питання історичної пам’яті та релігійної ідентичності.

Поліція Хорватії відкрила кримінальне провадження за фактом можливого осквернення могил. Правоохоронці мають встановити, чи були дії комунальних служб законними та чи не порушують вони права громади.

Інцидент уже викликав широкий суспільний резонанс. Місцеві жителі вимагають пояснень, а церковні представники наполягають на відновленні зруйнованих поховань. Ситуація в Горскі Котарі може мати не лише юридичні, а й міжетнічні наслідки, адже питання пам’яті та релігійних символів у регіоні традиційно залишаються чутливими.

