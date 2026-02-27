В общине Врбовско, что в регионе Горски Котар, разразился громкий скандал после массового демонтажа крестов на православных кладбищах. В селе Любошина коммунальные работники вырвали около сотни металлических крестов из старых могил и вывезли их как металлолом. Люди, пришедшие почтить память своих предков, застали погребение без всяких обозначений.

Кресты исчезли за одну ночь: в Хорватии массово демонтировали православные могилы

Об этом сообщает Serbiantimes.info. По информации издания, местные жители говорят о разоренных могилах, из которых исчезли не только отдельные элементы, а полностью демонтированные металлические конструкции.

Заммэра Милан Мамула подтвердил, что только в Любошине исчезли 72 креста. Еще по меньшей мере десять демонтировали на кладбище в Трновой Поляне. В то же время мэр Врбовско Дражен Муфич заявил, что речь идет о демонтаже "аварийных остатков", якобы представлявших опасность. Однако, обнародованные фотографии свидетельствуют об уничтожении целых памятников, имеющих историческую и этнографическую ценность.

Верхнекарловацкая епархия выступила с требованием немедленного расследования и возвращения демонтированных святынь. Представители сербского меньшинства, составляющего около 32% населения общины, назвали инцидент произволом и политической провокацией. По их словам, такие действия затрагивают вопросы исторической памяти и религиозной идентичности.

Полиция Хорватии открыла уголовное производство по факту возможного осквернения могил. Правоохранители должны установить, были ли действия коммунальных служб законными и не нарушают ли они права общины.

Инцидент уже вызвал широкий публичный резонанс. Местные жители требуют пояснений, а церковные представители настаивают на восстановлении разрушенных захоронений. Ситуация в Горском Котаре может иметь не только юридические, но и межэтнические последствия, ведь вопросы памяти и религиозных символов в регионе традиционно остаются чувствительными.

Читайте на "Комментариях", что священники Русской православной церкви могут участвовать в схеме вербовки граждан Кении для участия в войне против Украины, скрывая это под видом образовательных или трудовых программ в России.